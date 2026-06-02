Rafa Leao, l'ultimo tradimento al Milan: insulti al portoghese, cosa sta succedendo

Il rapporto tra Rafa Leao e il mondo del tifo rossonero non è mai stato dei più semplici. E ora, dopo che il portoghese ha ammesso pubblicamente di voler cambiare aria, si è fatto ancor più burrascoso: contro di lui, dai milanisti, una pioggia di attacchi, critiche, insulti.

Le parole con cui l'attaccante ha manifestato la volontà di lasciare il Milan hanno acceso un acceso dibattito tra i sostenitori rossoneri. Se all'interno del club e persino nel suo entourage le modalità dell'uscita pubblica hanno suscitato sorpresa, tra i tifosi il sentimento dominante sembra essere un altro: la conferma di un giudizio maturato da tempo sul numero 10.

Sui social network, infatti, molti commenti puntano il dito contro quella che viene considerata una contraddizione. Per anni Leao ha ribadito il proprio legame con il Milan, ma la scelta di rendere nota la volontà di partire non è stata accolta come il gesto di chi lascia una squadra amata. Da qui le accuse di incoerenza e le contestazioni per il momento scelto per esporsi.