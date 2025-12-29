Pd, voto di scambio: "50 euro per ogni voto", l'audio che terremota il partito

A rendere pubblica la vicenda è la coordinatrice regionale della Lega in Campania, Carmela Rescigno , che sulle pagine de Il Giornale diffonde un messaggio vocale che risale all’ 8 giugno 2022 , tre giorni prima delle elezioni comunali. Nell’audio una donna invita alcune persone a recarsi da Luca Manzo , all’epoca candidato e oggi assessore, per ricevere un bigliettino con i nomi da votare e il denaro promesso in cambio della preferenza. Manzo ottenne in quell’occasione circa 500 voti, sufficienti per l’elezione in consiglio comunale.

Oggi Manzo ricopre l’incarico di assessore alla pubblica istruzione nel Comune di Portici ed è politicamente vicino al sindaco Vincenzo Cuomo, esponente Pd indicato come possibile ingresso nella futura giunta regionale guidata da Roberto Fico. Rescigno, va ricordato, nella scorsa legislatura regionale presiedeva la commissione anticamorra.

Nel vocale diffuso si può sentire la donna mentre afferma: “Se sei interessata a venire ci vediamo da vicino perché questa persona ci ha voluto conoscere da vicino, lui vuole conoscere a chi lo vota. Paola, vieni, io lo sto dicendo a tutte perché sono cinquanta euro a voto, ed è come se le trovassi per terra, è peccato non approfittarne”.