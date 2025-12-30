Hannoun, ora la destra presenta il conto a Pd e M5s: cosa sta per succedere

Elly Schlein preferisce parlare d’altro. Fa uscire una nota per ribadire che il governo vuole mettere sotto controllo la Corte dei conti e la magistratura intera. Idem Giuseppe Conte, che sui social network invita a votare No al referendum sulla giustizia. Riciclano quello che hanno detto mille volte perché vogliono tenersi lontani dalla grande questione politica esplosa sabato, innescata dall’arresto di Mohammad Hannoun e dallo svelamento dei suoi traffici con i terroristi palestinesi. Sopire e troncare, però, stavolta non sarà facile.

Il centrodestra ha intenzione di andare a fondo. C’è da regolare i conti con chi ha trascorso gli ultimi due anni ad accusare governo e maggioranza di «complicità nel genocidio». Il giorno dopo la cattura del «vertice della cellula italiana» di Hamas appare chiaro che i legami che l’opposizione aveva costruito con lui erano robusti.

C’è un nuovo fronte d’inchiesta, anche politico, che la maggioranza ora vuole esplorare. Così Sara Kelany, deputata di Fdi, chiede a Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, «di venire a riferire in parlamento i contorni di questa indagine». A fare scattare la minoranza in aula è però il suo collega di partito, Giovanni Donzelli. Durante le votazioni sulla manovra chiede che nei prossimi giorni si presenti anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «a dirci quanto e se, per colpa delle opposizioni, si sono complicate le relazioni internazionali e se queste opposizioni, con la loro sciagurata irresponsabilità, hanno danneggiato il percorso di pace che ha portato avanti il governo italiano».

È il segnale che il centrodestra non ha intenzione di archiviare la vicenda, e lì scatta la bagarre. Perché i leader e i parlamentari d’opposizione vorrebbero uscirne con un’alzata di spalle, come se Hannoun fosse un estraneo che quasi per caso compariva nei loro uffici (è la versione di Laura Boldrini) e ai tavoli dei convegni che loro stessi organizzavano.

Il problema riguarda soprattutto il Partito democratico, che a differenza di Cinque Stelle e Avs ha ancora la pretesa di parlare agli elettori moderati e spesso ci riesce, come dimostra il colore dei sindaci delle grandi città. Ma la voce della piazza militante è forte anche per loro, e infatti il 17 settembre erano tutti lì, ad ascoltare Hannoun e gli altri alla manifestazione in piazza De Ferrari a Genova. Silvia Salis, Beppe Sala, Stefano Lo Russo, Matteo Lepore, Sara Funaro, Gaetano Manfredi, Vito Leccese e colleghi di sinistra, accorsi per applaudire l’uomo che sabato è stato arrestato, ma già da tempo era nella lista nera degli Stati Uniti e di Israele.

Ora che Hannoun è diventato radioattivo anche in Italia, provano a sfilarsi alla chetichella, senza pagare alcun prezzo politico. A partire da Silvia Salis, che poche settimane fa ha ospitato nella sua città lo show di Hannoun e ora se ne sta silente come Schlein, almeno in questo simile a lei. Davanti a tanto imbarazzo è facile, per esponenti del centrodestra come il forzista Maurizio Gasparri, incalzare e chiedere «quando chiederanno scusa tutti i sindaci del Pd che pendevano dalle labbra di Hannoun durante i suoi comizi».