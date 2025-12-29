Sara Kelany, "chi ha invitato la sinistra in aula. Vergogna!": Hannoun, il caso deflagra

"Fratelli d'Italia chiede un'informativa urgente al ministro Piantedosi affinché venga a riferire su una faccenda dai contorni sconcertanti". Lo ha annunciato in aula alla Camera Sara Kelany, deputata di FdI, in merito all'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas.

Il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun è stato arrestato, ha aggiunto Kelany, "per reati gravissimi: terrorismo, eversione. L'ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico all'organizzazione terroristica Hamas e che l'avrebbe finanziata con milioni di euro". FdI "da anni segnala la pericolosità di questo soggetto, che dopo il 7 ottobre ha aumentato di molto la virulenza delle sue dichiarazioni", e per questo "chiediamo dunque al ministro dell'Interno di riferire in Parlamento i contorni dell'indagine e di come questa possa ridondare sulla sicurezza dei cittadini, che per noi resta un bene imprescindibile", ha aggiunto Kelany.

Il partito della premier Giorgia Meloni, per bocca di Kelany, punta quindi il dito direttamente sulle opposizioni: Hannoun fino al giorno precedente al suo arresto è stato "osannato e coccolato da esponenti di Pd, Avs e Cinque stelle, dalla deputata Ascari che ha fatto con lui diverse missioni estere, la deputata ha invitato alla Camera uno stretto collaboratore di Hannoun che emerge nelle intercettazioni, un atteggiamento vergognoso che abbiamo stigmatizzato ma le sinistre si sono trincerate in un imbarazzante silenzio. Abbiamo chiesto di prendere le distanze da questi soggetti, che non sono mai arrivate. Dovrebbe scusarsi con gli italiani chi ha blandito quest'uomo. Per questo chiediamo al ministro dell'Interno di riferire".

