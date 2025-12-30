Libero logo
Il sondaggione di fine anno: trionfo Meloni, ecco chi crolla

martedì 30 dicembre 2025
Il governo Meloni, al termine del 2025, si conferma come uno dei più duraturi della Repubblica italiana, terzo per longevità dietro solo ai Berlusconi II e IV. E la fiducia nell’esecutivo rimane solida. Sul piano internazionale, l’Italia di Meloni appare rafforzata: molti osservatori attribuiscono alla presidente del Consiglio un ruolo decisivo nella decisione del Consiglio Europeo di emettere bond UE per sostenere l’Ucraina, superando le resistenze di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.Più complessa la situazione interna.

La Manovra ha deluso aspettative, ma è riconosciuta per aver mantenuto i conti in ordine, consentendo l’uscita anticipata dalla procedura d’infrazione UE per debito eccessivo. L’opposizione appare più frammentata della maggioranza: il PD di Elly Schlein insiste su un’unità di “campo largo” ostinatamente difesa, mentre il M5S di Giuseppe Conte rivendica “mani libere”, evidenziando divisioni valoriali soprattutto sulla politica estera e l’Ucraina.Secondo l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, il gradimento del governo è al 42%, quello di Meloni al 43%.

Nelle intenzioni di voto, stabilità prevalente: FdI al 28,4% (+1% sull’anno, +2,4% sul 2022), PD al 21,3% (-1,2% sull’anno, +2,2% sul 2022), M5S in lieve calo. Alta fedeltà degli elettorati ai principali partiti e forte astensionismo persistente.Gli elettorati di PD e M5S appaiono socialmente complementari (ceti medi/alti al Nord per i dem, ceti popolari e Sud per i pentastellati), ma difficilmente amalgamabili per via dell’orientamento antisistema ancora prevalente tra i voti M5S. Nel centrodestra, invece, FdI continua a consolidarsi trasversalmente, erodendo consensi alla Lega al Nord.In conclusione, il governo Meloni chiude l’anno con consensi elevati e in lieve crescita, beneficiando di un riconoscimento internazionale, mentre l’opposizione fatica a costruire un’alternativa credibile.

Redazione