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Sondaggio supermedia, sprofondo continuo: Pd sottoterra, le cifre

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giovedì 11 giugno 2026
Sondaggio supermedia, sprofondo continuo: Pd sottoterra, le cifre

1' di lettura

Come ogni settimana, ecco l'appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. In cima, non ci sono sorprese. Fratelli d'Italia resta saldamente al comando della classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. La formazione politica di Giorgia Meloni cala dello 0,1% e si attesta così al 28,3%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia di Antonio Tajani all'8%, anche se scende dello 0,2%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio scende dello 0,3% e si piazza così allo 0,3%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può dormire tranquilla: il Nazareno sprofonda dello 0,8% e si attesta così al 21,4%. Sotto c'è il Movimento Cinque Stelle, che invece può vantare un incremento dello 0,6%. Giuseppe Conte si attesta così al 12,9%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, stabile al 6,5%. 

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il generale cresce dello 0,4% e si piazza quindi al 4,4%. Poi c'è Azione al 2,9% (-0,1%), Italia Viva al 2,4% (-0,1%), Più Europa stabile all'1,4% e infine Noi Moderati all'1,2% (-0,1%).

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