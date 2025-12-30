Carlo Calenda, il retroscena su Piazzapulita: "Volevano che parlassi contro Meloni"

Un clamoroso retroscena, direttamente da La7. Il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato dal podcast di Ivan Grieco, ha raccontato di una singolare telefonata ricevuta dalla redazione di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Corrado Formigli. "Gli autori di Formigli dicono ai miei: "Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?’", ha spiegato Calenda. E loro gli hanno risposto: "Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio".

A quel punto gli autori gli hanno risposto: "No, allora non viene sulla legge di bilancio, ma viene a fare un confronto con Salis". Calenda ha poi proseguito il suo retroscena, faticando a mantenere la calma mentre ha ricostruito la vicenda. "A me non è mai capitato in una trasmissione televisiva che mi dicessero: prima mi deve garantire che attaccherà la Meloni. Non è mica normale, non è una cosa democratica", ha aggiunto.