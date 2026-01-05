Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

di Roberto Tortoralunedì 5 gennaio 2026
Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

2' di lettura

Anno nuovo e subito una bella iniezione di realismo duro e puro nelle urne virtuali degli italiani. Secondo l’ultimissimo sondaggio politico di BiDiMedia, che fotografa le intenzioni di voto con una lente implacabile, la geografia dei partiti è sempre più netta: Fratelli d’Italia vola alto, mentre la sinistra sembra inciampare sulle proprie contraddizioni. Nel campo politico, il Centrodestra resta dominante: con un 46,4%, nonostante un leggero calo, è ancora primo davanti a tutti. FdI continua la sua marcia con un dato in crescita (più sei decimi, ora al 29,%), spingendo la coalizione sempre più lontana dalla truppa di opposizione. Il Pd, guidato da Elly Schlein, è il protagonista involontario di una lenta emorragia di consensi: dal 24% di fine 2024, scende al 22,4%, un segnale che qua e là suona come campanello d’allarme rosso per il principale partito della sinistra.

E qui, però, arriva la vera sorpresa: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non solo non arretra, ma “si allarga”, guadagnando terreno proprio mentre il Pd frena nella sua rincorsa. Il dato non è da poco, perché indica una redistribuzione di voti nell’area progressista che potrebbe cambiare equilibri futuri. In casa moderata e liberale, segnali positivi per Azione e nuove liste, ma è il contrasto tra il crollo parziale del Pd e l’allargamento dei 5 Stelle il vero rompicapo per chi sogna un fronte unito di centrosinistra. E allora il quadro si delinea: la sinistra è messa sotto accusa anche dai propri, con voci critiche che rimbalzano dai salotti ai social. Il “campo largo”, da tempo invocato come baluardo alternativo al Centrodestra, sembra perdere slancio proprio quando ne avrebbe più bisogno. Il bilancio definitivo? Nel 2026 la politica italiana resta un ring, con FdI in vantaggio, il PD in difficoltà e Conte pronto a rosicchiare fette di consenso, mentre tutti gli occhi sono puntati sulle alleanze che verranno.

tag
sondaggio
fdi
giorgia meloni

Meloni sente Machado Meloni sente Machado: "Cosa succede con l'uscita di scena di Maduro"

La premier Giorgia Meloni alla guida di una Mini con Abascal

Alla guida "Già del mestiere": Meloni sulla Mini, chi c'è con lei

ti potrebbero interessare

4 di Sera, Ceccardi spiana la sinistra che difende Maduro: "Cancellata"

4 di Sera, Ceccardi spiana la sinistra che difende Maduro: "Cancellata"

Meloni sente Machado: "Cosa succede con l'uscita di scena di Maduro"

Meloni sente Machado: "Cosa succede con l'uscita di scena di Maduro"

Redazione
Pd, quei compagni sempre innamorati dei peggiori

Pd, quei compagni sempre innamorati dei peggiori

Fausto Carioti
"Già del mestiere": Meloni sulla Mini, chi c'è con lei

"Già del mestiere": Meloni sulla Mini, chi c'è con lei