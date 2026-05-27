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Meloni e i numeri da record del Pnrr: "Italia la migliore d'Europa"

mercoledì 27 maggio 2026
Meloni e i numeri da record del Pnrr: "Italia la migliore d'Europa"

1' di lettura

Il governo Meloni presenta con orgoglio i risultati del Pnrr, definendoli da record. Nel videomessaggio di apertura del convegno “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano, organizzato dal ministro Tommaso Foti, la premier ha sottolineato i numeri raggiunti in quattro anni: 166 miliardi di euro ricevuti dalla Commissione Europea, 416 traguardi centrati, 660 mila progetti finanziati, di cui 550 mila conclusi e circa 100 mila in fase avanzata di realizzazione.

Meloni ha ricordato di aver ereditato un piano complesso e di averlo immediatamente rivisto e adattato alle reali priorità del Paese, un’operazione che molti ritenevano impraticabile. Nonostante le difficoltà, l’Italia ha rispettato la tabella di marcia, ottenendo il primato europeo nell’attuazione del Piano grazie al lavoro corale di ministeri, regioni, comuni e soggetti attuatori. "Abbiamo fatto l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo", ha detto la premier, invitando tutti a spingere sull’acceleratore nelle fasi finali.

"Il Pnrr non è più qualcosa di astratto, sta cambiando concretamente l’Italia". Il ministro Tommaso Foti ha confermato che sono state realizzate nove rate con tutti gli obiettivi centrati, per un totale di 166 miliardi già incassati. Rimane l’ultima rata da 28,4 miliardi di euro, che prevede 159 obiettivi: "Dovremo fare tre volte gli sforzi medi in un terzo del tempo a disposizione", ha spiegato Foti.

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