FdI smaschera Landini e Cgil: "Che sindacato siete"

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7% (-0,1 punti), il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Quello giovanile è calato al 18,8% (-0,8 punti). Questi sono i dati dell'Istat, che riporta anche come il tasso di inattività sia salito al 33,5%. Nel confronto mensile, la direttiva delle persone in cerca di lavoro registrate a novembre (-2,0%, pari a -30mila unità), ha spiegato ancora l'Istat, ha riguardato gli uomini, le donne e tutte le classi d'età tranne i 25-34enni per i quali il numero dei disoccupati è in leggero aumento. La crescita degli inattivi tra i 15 ei 64 anni (+0,6%, pari a +72mila unità) ha interessato entrambi i generi e tutte le classi d'età, a eccezione dei 25-34enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo. Rispetto a novembre 2024, è calato sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -106mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -35mila unità).

Gli ultimi dati Istat "confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall'inizio delle rilevazioni e, su base annua, l'occupazione continua a crescere", ha commentato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso. Il governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l'occupazione e guardando con determinazione al futuro. Avanti su questa strada", ha aggiunto.