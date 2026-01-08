FdI smaschera Landini e Cgil: "Che sindacato siete"

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7% (-0,1 punti), il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Quello giovanile è calato al 18,8% (-0,8 punti). Questi sono i dati dell'Istat, che riporta anche come il tasso di inattività sia salito al 33,5%. Nel confronto mensile, la direttiva delle persone in cerca di lavoro registrate a novembre (-2,0%, pari a -30mila unità), ha spiegato ancora l'Istat, ha riguardato gli uomini, le donne e tutte le classi d'età tranne i 25-34enni per i quali il numero dei disoccupati è in leggero aumento. La crescita degli inattivi tra i 15 ei 64 anni (+0,6%, pari a +72mila unità) ha interessato entrambi i generi e tutte le classi d'età, a eccezione dei 25-34enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo. Rispetto a novembre 2024, è calato sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -106mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -35mila unità).
Gli ultimi dati Istat "confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall'inizio delle rilevazioni e, su base annua, l'occupazione continua a crescere", ha commentato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso. Il governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l'occupazione e guardando con determinazione al futuro. Avanti su questa strada", ha aggiunto.
Maduro, Paolo Mieli spiana Landini e Cgil: "Fanno ridere"Da una parte abbiamo gli esuli venezuelani che gioiscono in strada per la cattura di Nicolas Maduro, dall'altra inve...
Nel frattempo l'account social di Fratelli d'Italia ne ha approfittato per lanciare una stoccata a Maurizio Landini. Il segretario della Cgil scende di continuo in piazza per protestare contro le misure varate dal governo. Ma i dati lo smentiscono ancora una volta. "Mentre la CGIL si occupa di Maduro e dell’opposizione permanente al Governo Meloni, noi ci occupiamo di lavoro - ha commentato FdI -. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La verità è che loro sono il sindacato del Pd, noi siamo il sindacato degli italiani".
Mentre la CGIL si occupa di Maduro e dell’opposizione permanente al Governo #Meloni, noi ci occupiamo di lavoro. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) January 8, 2026
La verità è che loro sono il sindacato del PD, noi siamo il sindacato degli italiani. pic.twitter.com/Dtvak6Sskq