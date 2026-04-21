Dl Sicurezza, FdI contro la sinistra: "Sempre dalla parte sbagliata, totale inadeguatezza"

Gazzarra-sinistra in aula alla Camera. Nel mirino delle opposizioni il dl Sicurezza, nel dettaglio la norma che prevede incentivi economici agli avvocati che decidono di prendersi carico delle pratiche di rimpatrio volontario degli immigrati. Norma contestatissima dal fronte progressista, stampa compresa, e che sarebbe finita sotto la lente anche di Sergio Mattarella (ieri, lunedì 20 aprile, al Quirinale il Capo dello Stato ha incontrato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, presumibilmente per trovare una via per uscire dall'empasse, poiché il dl Sicurezza deve essere approvato entro il 25 aprile, pena la decadenza).

E, come si diceva in premessa, la sinistra si scatena a Montecitorio, occupando i banchi del governo e innescando il caos in aula. Momenti concitati, urla e anche l'espulsione di Arturo Scotto. Scene oggettivamente poco edificanti, degradanti. Immagini contro cui si scaglia FdI. Su X, il profilo ufficiale del partito guidato da Giorgia Meloni, rilancia le immagini dell'occupazione dei banchi. "Sempre dalla parte sbagliata", commentano dalle parti di FdI. E ancora: "Mentre il Governo guidato da Giorgia Meloni e dal centrodestra lavorano per rafforzare la sicurezza e contrastare l’immigrazione illegale, la sinistra cosa fa? Arriva perfino a occupare i banchi del Governo, confermando ancora una volta di scegliere sempre la parte sbagliata della barricata".

Mentre il Governo guidato da Giorgia Meloni e dal centrodestra lavorano per rafforzare la sicurezza e contrastare l’immigrazione illegale, la sinistra cosa fa? Arriva perfino a occupare i banchi del Governo, confermando ancora una volta di scegliere sempre la parte sbagliata… pic.twitter.com/W2Yu5xYY7j — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) April 21, 2026

Dunque un secondo post, altre immagini della gazzarra in aula. E un altro commento: "Il Governo Meloni lavora per aumentare la sicurezza dei cittadini, il contrasto dell’immigrazione illegale e le tutele per le forze dell’ordine. La sinistra, invece, per aumentare la sua totale inadeguatezza", concludono picchiando durissimo dalle parti di FdI.