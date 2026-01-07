Maduro, Paolo Mieli spiana Landini e Cgil: "Fanno ridere"

Da una parte abbiamo gli esuli venezuelani che gioiscono in strada per la cattura di Nicolas Maduro, dall'altra invece ci sono i soliti comunisti italiani che scendono in piazza per solidarizzare con il dittatore comunista di Caracas. In certi casi non si nascondono neppure. Maurizio Landini, per esempio, ha attaccato Donald Trump e Giorgia Meloni sostenendo che Maduro sia stato democraticamente eletto. Falso e pretestuoso, dato che centinaia di Paesi nel mondo - tra cui l'Italia e l'Unione europea - non hanno mai riconosciuto la validità di quelle consultazioni elettori per via di brogli piuttosto evidenti.
"I riflessi italiani della vicenda Venezuela fanno ridere: il protagonista è Landini che dice che Maduro è stato eletto regolarmente - ha spiegato Paolo Mieli nel corso di 24 Mattino su Radio 24 -. Veramente alle ultime elezioni era stato eletto il suo avversario. I suoi sindacalisti - ha proseguito - vanno in giro e trovano i dissidenti venezuelani".
Maduro, Maurizio Landini perde la testa in piazza: "Governo supino a Trump""Siamo di fronte non semplicemente alla violazione del diritto internazionale, ma siamo di fronte al pieno tentativ...
Come ha perfettamente ricordato l'editorialista del Corriere della Sera, oramai il sindacato di Maurizio Landini protesta per qualsiasi cosa: "I sindacalisti della Cgil, con Landini in primis, si occupano di tantissime cose oltre i problemi del lavoro: dei palestinesi, del referendum giustizia, del Venezuela, forse per correre per un seggio con la sinistra. Suggerirei di non cavalcare tutte le cause".