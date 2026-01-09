Giorgia Meloni stronca la firma del Domani: "Ah, del vostro 'scoop' non ne parla?"

Clamoroso autogol per il Domani. In conferenza stampa Giorgia Meloni risponde per le rime alla giornalista Francesca De Benedetti. Quest'ultima, durante il punto fatto dalla presidente del Consiglio sull'anno passato, esordisce: "Questa mattina ci siamo svegliati con il presidente degli Stati Uniti che ci ha fatto sapere che non ritiene di avere limiti sulla scena internazionale se non la sua morale, a questo punto bisogna sperare ne abbia di buone. Interrogato se per lui il diritto internazionale sia un vincolo, lui ha detto: non mi serve. Io allora le chiedo, anche visto che l'Italia ha comprato gnl dagli Stati Uniti, mi chiedo se ha qualche critica, qualche nota di critica nei confronti del presidente Usa. Le ricordo anche che il mio giornale attende ancora una risposta sul nostro scoop sul capo di gabinetto Caputi spiato dai servizi segreti".

E la replica di Meloni non si è fatta attendere: "Mi sarei aspettata un'altra domanda su un altro scoop che avete fatto in questi mesi sul fatto che io avrei brigato con l'agenzia delle Entrate per far accatastare casa mia con una classe catastale diversa da quella che meriterebbe. Mi perdoni, avete presentato questa come una grande inchiesta, ma oggi non la presentate".