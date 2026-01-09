Giorgia Meloni stronca la firma del Domani: "Ah, del vostro 'scoop' non ne parla?"

Clamoroso autogol per il Domani. In conferenza stampa Giorgia Meloni risponde per le rime alla giornalista Francesca De Benedetti. Quest'ultima, durante il punto fatto dalla presidente del Consiglio sull'anno passato, esordisce: "Questa mattina ci siamo svegliati con il presidente degli Stati Uniti che ci ha fatto sapere che non ritiene di avere limiti sulla scena internazionale se non la sua morale, a questo punto bisogna sperare ne abbia di buone. Interrogato se per lui il diritto internazionale sia un vincolo, lui ha detto: non mi serve. Io allora le chiedo, anche visto che l'Italia ha comprato gnl dagli Stati Uniti, mi chiedo se ha qualche critica, qualche nota di critica nei confronti del presidente Usa. Le ricordo anche che il mio giornale attende ancora una risposta sul nostro scoop sul capo di gabinetto Caputi spiato dai servizi segreti".
E la replica di Meloni non si è fatta attendere: "Mi sarei aspettata un'altra domanda su un altro scoop che avete fatto in questi mesi sul fatto che io avrei brigato con l'agenzia delle Entrate per far accatastare casa mia con una classe catastale diversa da quella che meriterebbe. Mi perdoni, avete presentato questa come una grande inchiesta, ma oggi non la presentate".
Da qui l'affondo: "Probabilmente non me ne chiede conto perché non era una grande inchiesta... Chiunque avesse voluto fare una verifica su questo tema, avrebbe potuto tranquillamente notare che nel quartiere in cui abito non c'è neanche una casa in classe 8 nonostante ci siano case più grandi della mia. E in tutto il Municipio ci sono solo due case accatastate in classe 8 e una è di un famoso calciatore. Quindi questo scoop non l'ho capito: era un vero scoop, oppure se lo scoop era che l'agenzia delle entrate deve accatastare casa della Meloni in una classe in cui paga più tasse perché la Meloni non ci sta simpatica". "Mi perdoni - conclude prima di rispondere alla domanda sollevata dalla firma del quotidiano di Carlo De Benedetti -, ma ne approfitto per rispondere a una delle tante menzogne".