sabato 10 gennaio 2026
Bandecchi e Alli, l'annuncio: "Alternativa Popolare e Dimensione andranno in parallelo su strade separate"

Dimensione e Alternativa Popolare proseguiranno su strade parallele. L'annuncio è arrivato tramite una nota congiunta firmata proprio da Stefano Bandecchi e Paolo Alli. "A seguito della creazione del nuovo partito 'Dimensione', guidato da Stefano Bandecchi - si legge -, si è valutata l'opportunità di separare il percorso politico del nuovo soggetto da quello di Alternativa Popolare, al fine di allargare l'ambito della proposta politica per gli elettori italiani, rivolgendosi a target differenziati. È infatti evidente come vi sia una ampia fascia di elettorato deluso dalla politica che, attraverso una pluralità di proposte, è possibile riconquistare e riportare alle urne e alla partecipazione attiva all'impegno sociale e politico".

Da qui la decisione: "Con il 2026 inizia, perciò, un percorso parallelo delle due formazioni politiche, Dimensione e Alternativa Popolare". Si tratta - spiegano entrambi - "dell'esito di oltre tre anni di storia che hanno visto dapprima Stefano Bandecchi alla guida politica di AP, partito al quale la sua presenza e la sua azione hanno consentito di rilanciarsi con la vittoria alle elezioni comunali di Terni e la successiva partecipazione alle elezioni europee del 2024 e, recentemente, la consapevolezza della necessità di costituire un nuovo laboratorio politico del quale lo scenario nazionale ha bisogno, per non restare fossilizzato sulle proposte oggi esistenti, per cui è nato Dimensione".

Sotto questo profilo, "Alternativa Popolare continuerà a muoversi nel solco del popolarismo europeo, a partire dalla propria appartenenza al PPE, mentre Dimensione caratterizzerà la propria azione sulla base del principio e del valore della italianità". 

