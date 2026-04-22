Dl Sicurezza, sì alla Camera. E Conte fa la pagliacciata: "Vi consiglio una lettura"

Disco verde in Aula alla Camera alla fiducia posta dal governo sul Dl Sicurezza. I Sì sono stati 203; 117 i no; tre le astensioni. Passa dunque una norma destinata comunque a venire modificata successivamente in seguito ai rilievi del Quirinale. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha annunciato che il decreto correttivo sarà pronto per venerdì. La discussione a Montecitorio è stata comunque feroce, con Giuseppe Conte a guidare lo "show" delle opposizioni. "Ormai siamo agli sgoccioli, ci penseremo noi", ha preconizzato riguardo alla durata della legislatura, invitando poi il centrodestra "a una lettura per il 25 aprile: 139 articoli della nostra Costituzione. Viva l'Italia democratica, viva la nostra Costituzione antifascista". Il leader del Movimento 5 Stelle ha persino rispolverato la sua vecchia professione, quella di avvocato. Sui compensi ai legali per i rimpatri dei migranti è andato in scena uno "spettacolo indecente", che rivela una "visione distorta della democrazia", "propaganda becera", attacca l'ex premier. "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto ricordarvi che abbiamo un libretto aureo, la Carta costituzionale" di "139 articoli", "viva la Costituzione antifascista".

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Parlando in sede di dichiarazioni di voto nell'aula della Camera, Conte ha definito "raggelante" il 'tentativo' da parte del governo di "asservire gli avvocati", come ha "provato" a fare con i magistrati, e renderli "burattini nelle mani del potere di Palazzo Chigi per cercare di rimediare a 4 anni di fallimento del governo Meloni", a cominciare dagli "sbarchi" di migranti che sono "aumentati".

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Conte ha definito "surreale" che la premier abbia definito la norma di "buon senso". Questa norma, ha sottolineato, "incorre in due reati: patrocinio infedele e corruzione" poiché dagli avvocati si va per "riparare torti subiti e cercare protezione delle vostre ragioni", "comprensione, lealtà, diligenza e massima attenzione per difendere le vostre ragioni". Mentre qui "l'avvocato viene pagato dallo Stato che è l'avversario del cliente per convincere il cliente a sottoscrivere una soluzione contraria a suoi interessi. Mi chiedo: quale buon senso? Non c'entra nulla, come fa a dire che questa è soluzione di buon senso, è così smarrita e confusa dopo la sveglia referendaria dal dire queste stupidaggini in libertà?".

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