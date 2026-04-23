Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, "mediazione fallita": ecco le accuse

Barbara D'Urso fa causa a Mediaset dopo oltre 20 anni di carriera nel Biscione. Stando a quanto riportato da La Stampa, falliti tutti i tentativi di mediazione, la conduttrice avrebbe deciso alla fine di denunciare l'azienda con cui ha smesso di lavorare tre anni fa. Diversi i motivi dietro la scelta della presentatrice, a partire dalle mancate scuse per un post social risalente al marzo 2023 del profilo ufficiale "Qui Mediaset", di proprietà dell'azienda. Azienda che però ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio.

Dopo la fine del suo rapporto lavorativo con Mediaset, nel 2024 ci sono state le prime apparizioni Rai, dove è stata ospite di trasmissioni come Domenica In e Ballando con le stelle. Poi l'anno scorso è scesa in pista, gareggiando come concorrente nel talent di Milly Carlucci e riuscendo ad arrivare fino alla finale. Nel frattempo, erano trapelate voci su possibili progetti futuri, che alla fine sembrano essere sfumati. La conduttrice, dal canto suo, avrebbe deciso di mantenere un profilo pubblico più defilato.