Elly Schlein, "FdI in gita in Albania" e "con la clava": fango su Meloni

"Ho trovato incredibile che una delegazione di Fratelli d'Italia andasse in gita in Albania per dirci che sono state lì trattenute 536 persone, quando negli annunci dovevano essere 36.000. E basta fare due conti per capire che hanno speso 300.000 euro per ogni migrante trattenuto in quel centro, violandone i diritti secondo la Costituzione, le leggi italiane e le leggi europee. 300.000 euro a migrante. Questo è la sicurezza secondo Meloni: violare i diritti delle persone triplicando le spese per i cittadini italiani". Una giornata a tutta propaganda per Elly Schlein, nel giorno in cui alla Camera la maggioranza vota la fiducia al Dl Sicurezza. Venerdì, ha annunciato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il governo presenterà il decreto correttivo per venire incontro ai rilievi portati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma nel frattempo le opposizioni attaccano a spron battuto.

Dl Sicurezza, sì alla Camera. E Conte fa la pagliacciata: "Vi consiglio una lettura" Disco verde in Aula alla Camera alla fiducia posta dal governo sul Dl Sicurezza. I Sì sono stati 203; 117 i no; t...

Oltre allo show in aula di Giuseppe Conte versione "avvocato", c'è la segretaria del Partito democratico, particolarmente su di giri. Il governo Meloni ha "fallito anche sulla sicurezza" altrimenti "non sarebbero qui a discutere il quarto decreto con lo stesso nome" e ora creano anche un "pasticcio istituzionale". "Sulla sicurezza - ha aggiunto Schlein - è proprio un fallimento conclamato, perché hanno fatto solo propaganda, restringendo gli spazi del dissenso anche pacifico, introducendo norme più repressive del codice Rocco del 1930, mentre nel 2023 e nel 2024 i reati aumentavano".

Dl Sicurezza, FdI contro la sinistra: "Sempre dalla parte sbagliata, totale inadeguatezza" Gazzarra-sinistra in aula alla Camera. Nel mirino delle opposizioni il dl Sicurezza, nel dettaglio la norma che prevede ...