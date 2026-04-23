Oasis, Liam Gallagher a Roma: clamorosa confessione a un fan

La scorsa estate hanno fatto letteralmente impazzire il Regno Unito. Quella del 2027 potrebbero causare lo stesso effetto all’ombra del Colosseo. Stiamo parlando degli Oasis, la storica band rock di Manchester dei fratelli Gallagher che ha fatto cantare e ballare più di una generazione a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila. L’anno scorso la reunion dei due burrascosi fratelli, Noel e Liam, ha riempito stadi, palazzetti e parchi di mezzo mondo, a partire dalla loro casa. Sold-out ovunque, fan in delirio. Adesso c’è uno dei due assi, il secondogenito Liam, che si è concesso una breve vacanza nella Capitale, ma, per ovvi motivi, non è passato inosservato. Subito si è scatenato il terremoto di fan e curiosi, con selfie, autografi e abbracci. Travolto da tutto quest’affetto, il Gallagher junior ha strappato una promessa: “Gli Oasis suoneranno a Roma l’anno prossimo”. E bùm, l’ordigno rock è deflagrato in tutto lo stivale. Verrebbe da dire: “What’s the story? Roma’s glory!”. La caccia al biglietto sarà feroce. Per ora, però, resta la vacanza in famiglia di un Liam sbarcato a Ciampino insieme alla mamma Peggy e alla compagna Debbie Gwyther. Per dormire, una soluzione più che comoda: il discreto lusso dell’Hotel Eden, in zona Via Veneto.

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Martedì sera i primi fan lo hanno intercettato, una coppia in dolce attesa si è fatta fotografare con lui e, alla rivelazione del nome scelto per il nascituro, il cantante ha replicato con ironia british: “Direi che è davvero un grande nome”. Fin qui folklore. Poi però arriva la sostanza. Tra una foto e l’altra, Gallagher avrebbe confidato: “Suoneremo a Roma”. E a chi gli chiedeva conferme, fuori dall’hotel, ha risposto secco: “Sì, verremo senza dubbi”. Tradotto: reunion vera, con tanto di fratello Noel. E qui la faccenda cambia peso.

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Dalle voci, alle prime indiscrezioni concrete: il 27 aprile potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del tour 2027, a trent’anni dai concerti del 1996 al Maine Road, il vecchio stadio del Manchester City, oggi trasformato in un complesso residenziale. L’Europa è nel mirino e Roma sogna di strappare l’unica data italiana. Resta da stabilire la “venue”: Circo Massimo o Stadio Olimpico? Per l’assessore Alessandro Onorato sono dettagli: “L’importante è che vengano a Roma”. Per una volta, il sogno non sembra campato in aria. E se lo dice Liam, difficile pensare che sia solo una sparata. E anche chi vi scrive non vede l’ora di poter dire: “Sono andato a Roma e ho visto… gli Oasis”.