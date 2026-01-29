Roberto Maroni e l'intervento del 1993: perché il federalismo è indispensabile

Pubblichiamo per concessione dell’editore ampi stralci della lettera scritta da Roberto Maroni al Corriere il 30 dicembre 1993, contenuta nel volume “Discorsi politici e parlamentari”, pubblicato dalla Camera dei Deputati, con prefazione di Lorenzo Fontana e introduzione di Corrado Ocone.

Si offre l’occasione per fare alcune opportune chiarificazioni anche come contributo alla costruzione di un “polo della libertà” (...) che sia capace di attuare un progetto politico che abbia tra i suoi pilastri più importanti il federalismo e il liberalismo, senza prescindere da una concreta solidarietà verso le vere forme di bisogno. Nell’attuale contesto europeo fare a meno degli Stati nazionali sarebbe un errore. Sarebbe altresì un errore non rendersi conto che risolvere il problema del Mezzogiorno è interesse primario dei cittadini che abitano le regioni settentrionali del Paese. Ma il problema del sud non è solo una questione di interessi, è una questione di uomini e là dove si svolge un dramma che coinvolge milioni di persone chi abbia una nozione nobile della politica e non sia solo un gelido burocrate, non può esimersi dal contribuire a creare quelle condizioni che ridiano fiducia e speranza di rinascita dove esse sembrano spente e soffocate. Per tutte queste ragioni la Lega è federalista e non confederalista. Vuole il rafforzamento e non l’indebolimento dell’unità del Paese che riconosce come un valore. In questo contesto essa intende collocarsi pienamente all’interno di quella tradizione risorgimentale che concepiva il processo unitario come volto a tutelare le singole specificità per realizzare una più armoniosa costruzione della casa comune, nell’adesione a un concetto autentico di democrazia che si sostanzia nell’autogoverno e che per funzionare presuppone a sua volta un profondo rispetto delle differenze e, indubbiamente, anche una capacità di cooperazione solidale. D’altro canto l’esigenza di una riforma federalista dello Stato italiano, pur nella indispensabile unicità della repubblica, è ormai imprescindibile.

Un centro studi autorevole come la Fondazione Agnelli ha sottolineato che la competizione economica si sposta nello scenario internazionale dal livello dell’impresa a quello delle regioni economiche, dei sistemi territoriali omogenei e delle città, capaci di creare in modo più efficiente dello Stato centrale le condizioni per mantenere, promuovere e attrarre attività economiche e risorse finanziarie. Sempre in questa ottica una riforma dello Stato in senso federalista è ormai ritenuta imprescindibile pure per affrontare il problema della crescita del Mezzogiorno, da una parte per responsabilizzare quelle forze economiche e per liberare quelle vitalità culturali che esistono in molte realtà del Meridione a cominciare da Napoli, dall’altra per favorire il superamento di logiche assistenziali che tengono il Mezzogiorno in una condizione di minorità e di dipendenza e che impediscono di responsabilizzare le classi di governo meridionali sugli obiettivi della autosufficienza.