Massimo Cacciari contro la sinistra: "Patentino antifascista? Delirio e follia, si sono bevuti il cervello"

Continua a far discutere il patentino antifascista richiesto dalla fiera "Più libri più liberi". Dopo le dure critiche di Giorgia Meloni, ora persino alcuni dei più celebri intellettuali di sinistra e alcuni giornalisti si sono scagliati contro l'assurda richiesta degli organizzatori della fiera. In prima linea si è schierato il filosofo Massimo Cacciari che, dopo aver appreso la notizia, ha parlato di "un delirio e una follia". "Penso - ha continuato - si siano bevuti il cervello, chiedono di firmare una dichiarazione come quella in cui dichiari di non essere mafioso. Una dichiarazione di questo genere supera ogni limite, tra poco dovremo firmare le dichiarazioni per dire che si è contro Putin o contro Trump".

Lo segue a ruota Luciano Canfora, professore di Lettere antiche a La Sapienza di Roma. "È una cosa che fa ridere, gli editori non sono partiti politici", ha detto. "Il problema - prosegue - è molto semplice. Io ritengo l’antifascismo un valore positivo, ma c'è anche un grande storico come il mio amico Franco Cardini che quando gli chiesero in una trasmissione televisiva se fosse antifascista rispose: lo diventerò". E ancora: "La dichiarazione di antifascismo è una decisione dissennata che si espone a critiche di ogni tipo, l’editore non è un funzionario pubblico che deve giurare sulla Costituzione ma una figura che fa impresa e può fare quello che gli pare".