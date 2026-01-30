Dritto e rovescio, Bignami legge l'elenco choc degli immigrati: travolge toghe rosse e Pd

"Questo è un elenco di un po' di galantuomini che le forze dell'ordine hanno acchiappato, hanno portato nei CPR, il direttore lo sa, e poi i giudici hanno detto 'eh ma poverino, ma come, ha problemi urinari, dopo gli vengono gli orecchioni, va bene". Galeazzo Bignami, deputato e capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, legge una serie di precedenti inquietanti di criminali immigrati fermati e rilasciati. E Simona Bonafè, eurodeputata del Partito democratico, ascolta in grande imbarazzo seduta davanti a lui.

"Condannato per i reati di detenzione materiale pedo-pornografico, pornografia minorile, adescamento di minori, violenza sessuale aggravata, pornografia virtuale, CPR di Milano, il giudice ha detto libero. Un altro, precedenti penali per porto d'armi, atti oggetti a difendere, atti osceni in prossimità di minori, furto aggravato, violenza sessuale... Perché qua c'è anche un altro problema, che questi migrati hanno una concezione dei bambini che a me non piace molto e dovrebbero anche iniziare a essere messi in galera, prendere la chiave e buttare via perché per me se tocchi un bambino tu non esci più da dove ti metto. Preso e mandato via. Un altro, condanne precedenti per violenza domestica, lesione personale aggravata, evasione, evasione, cioè evasione, lo prendono, evade, il giudice dice liberiamolo".

"Non riuscite a rimpatriare gli immigrati irregolari ed è colpa dei giudici - prova a ribattere la Bonafè -. Non sarà magari anche un po' ogni tanto colpa del governo? Visto che avevate promesso, dopo tre anni, di risolvere i problemi di sicurezza...".

"Sai dov'è che sbagliamo? - ribatte Bignami - Nel fatto di credere che tutti remino nella stessa direzione, invece c'è chi rema contro. Voi odiate le divise! - attacca il meloniano -. Noi le abbiamo difese, le abbiamo assunte. E non è un problema di numero, è un problema di lasciarli lavorare. E la condizione migliore per lasciarli lavorare è far sì che se uno per difendersi spara a una persona, e non lo fa con piacere, non si ritrovi indagato. Ha fatto una cosa che nessuno di noi vuole fare, ammazzare una persona, e l'ha fatto per difendere tutti noi"

"C'è una bella proposta di legge - conclude Bignami - che dice: gli agenti che agiscono nell'adempimento del dovere non devono essere indagati. La voti? Se la voti hai ragione, se non la voti sono solo chiacchiere. Sono il primo firmatario, se vuoi ti aggiungo io".