Askatasuna, vertice a Palazzo Chigi: verso la stretta. Meloni stana la sinistra: "Votiamo insieme"

Le violenze, terribili, che hanno scosso Torino durante il corteo pro-Askatasuna hanno riacceso il confronto politico sulla sicurezza e spinto il governo a convocare un vertice urgente a Palazzo Chigi. A guidarlo è stata Giorgia Meloni, che ha ribadito la necessità di nuove norme e ha rivolto un appello all’opposizione perché il Parlamento voti il decreto sicurezza insieme al governo, in una fase definita delicata per l’ordine pubblico. Una mossa, quella del premier, che mira a stanare la sinistra, che non a caso sta già nicchiando, sfilandosi. L'esito appare quasi scontato: il fronte progressista non voterà il provvedimento insieme al governo.

La riunione, durata poco più di un’ora, ha visto al tavolo anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo collegato da Palermo), il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Presenti anche i vertici delle forze dell’ordine.

In una nota diffusa al termine del vertice, Meloni e l’esecutivo hanno confermato il pieno sostegno a polizia e carabinieri e, anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria dem Elly Schlein, hanno invitato le opposizioni a una collaborazione istituzionale. I capigruppo di maggioranza hanno così ricevuto il mandato di proporre una risoluzione unitaria sulla sicurezza, da votare già nei prossimi giorni durante le comunicazioni di Piantedosi.