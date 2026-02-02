Askatasuna, arriva la stretta dopo le violenze: Meloni inchioda la sinistra

Le violenze dei pro-Askatasuna dello scorso sabato a Torino in cima alle priorità e ai pensieri del governo e della premier Giorgia Meloni, che ha approfondito il tema durante una riunione a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini; i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, della Giustizia Carlo Nordio; i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari; il capo della Polizia Vittorio Pisani; il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro.

Al vertice, Meloni ha fatto il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico, ribadendo il pieno sostegno agli agenti. In questa delicata fase, inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, l'esecutivo ha voluto rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale. Per questo, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Piantedosi.