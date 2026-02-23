Rogoredo, sinistra senza vergogna: "Stop all'uso politico dei fatti di cronaca"

Il caso di Carmelo Cinturrino è, ovviamente, anche un caso politico. Lo è stato sin dal principio, con l'iniziale difesa delle forze dell'ordine da parte delle forze di maggioranza e con il consueto attacco alle divise dall'altro lato della barricata. Poi si scopre che, con tutta probabilità, il poliziotto di Milano che lo scorso 26 gennaio, a Rogoredo, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri è una mela marcia. E il caso diventa ancor più politico, con le generalizzazioni del fronte progressista contro le forze dell'ordine e con nuovi attacchi al governo.

Già, perché ora, da sinistra, chiedono che la maggioranza riferisca in aula alla Camera: è stata infatti chiesta una informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su quanto sta emergendo dalle indagini legate alla vicenda di Rogoredo e per stigmatizzare le dichiarazioni da parte di esponenti di governo e maggioranza, dopo l'arresto dell'assistente capo Cinturrino, contro di lui l'accusa di omicidio volontario.