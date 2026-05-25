Como in Champions? "Regole non rispettate": corsa contro il tempo

Dopo la storica qualificazione in Champions League, a Como è iniziata la corsa contro il tempo per soddisfare tutti i parametri previsti dalla Uefa in modo da poter disputare le partite della massima competizione europea nel proprio stadio, oltre che per evitare penalizzazioni legate al numero di giocatori in rosa.

Per ospitare la Champions, serve uno stadio di Categoria 4 Uefa. Il Sinigaglia, al momento, non rientra in questa categoria, ma la società è già al lavoro per rientrarci entro l'inizio della prossima stagione. La problematica principale non riguarda i posti a sedere, che sono 12mila, (il requisito minimo per la CL è fissato a 8mila) ma le tribune metalliche/tubolari che non sono ammesse dalla Uefa. I lavori per sostituirle sono già iniziati e proseguiranno per tutta l'estate.

Ma le tribune non rappresentano l'unico ostacolo. Saranno necessari interventi anche su postazioni media, aree hospitality, illuminazione per l'alta definizione televisiva, tornelli e zone di sicurezza per il filtraggio dei tifosi ospiti. Nel caso in cui i lavori non dovessero terminare in tempo, il Como ha indicato il Mapei Stadium di Regio Emilia per disputare le partite casalinghe della massima competizione europea. Tuttavia, il club impiegherà ogni sforzo per evitare di doversi spostare.