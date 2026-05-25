Gennaro Gattuso-Lazio, un "matrimonio" a sorpresa: "Raggiunto l'accordo per 2 anni"

Con la vittoria contro il Pisa all’Olimpico si è chiusa la stagione della Lazio e, molto probabilmente, anche l’era di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il tecnico è pronto ad accettare l’offerta dell’Atalanta, ritenuta molto difficile da rifiutare, e il presidente Claudio Lotito si è già mosso per individuare il suo successore.Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo con Rino Gattuso. L’ex ct della Nazionale è molto apprezzato da Lotito per la sua personalità e ha grande voglia di tornare ad allenare.

Le parti hanno trovato l’intesa per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, con le firme previste nelle prossime ore.Prima di salutare definitivamente, Pedro ha vissuto un momento di commozione: tutta la squadra (tranne Sarri) si è riunita a cena per salutarlo, mentre i tifosi lo hanno celebrato come “unico e immenso”.Sarri ha un contratto fino al 2027, ma la società prevede di risolvere la situazione con un incontro nelle prossime settimane per consensualmente interrompere il rapporto.