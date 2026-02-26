Sanremo 2026, figuraccia-Fratoianni: "Censurata L'Unità", ma la Rai lo smentisce

Che imbarazzo per Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra italiana non ha potuto fare a meno di cavalcare Sanremo 2026 per attaccare quella che la sinistra definisce "Telemeloni". E ancora una volta incappa in una gaffe. Il caso è quello de L'Unità. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta 'Repupplica', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca.

Quanto basta a scatenare il solito livore: "Sul palco del Festival di Sanremo è stata censurata l’immagine di alcuni cittadini italiani che nel giugno del 1946 leggevano l’Unità con la notizia della vittoria della Repubblica al referendum. Con un intervento di photoshopping maldestro, è stata cancellata la testata del giornale, cioè la scritta l’Unità. È una operazione che immaginiamo sia stata decisa dalla Rai. Ed è una scelta molto grave. Compiuta per oscurare un pezzo della storia del nostro paese. Il giornale l’Unità e il Partito Comunista ebbero un ruolo importantissimo in quella campagna elettorale che portò alla caduta della monarchia…", ha tuonato Fratoianni.