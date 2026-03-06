Libero logo
Iran, Giorgia Meloni spazza via le balle della sinistra: "Quali sono le priorità del governo"

venerdì 6 marzo 2026
Iran, Giorgia Meloni spazza via le balle della sinistra: "Quali sono le priorità del governo"

2' di lettura

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato ai cittadini italiani aggiornandoli sugli ultimi sviluppi sulla guerra in Medio oriente. La leader di Fratelli d'Italia, con un post su X, ha poi confermato la sua presenza - l'11 marzo - alle Camere per riferire sulla questione Iran smentendo così tutte le accuse lanciate dall'opposizione.

"Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente - ha spiegato la presidente del Consiglio -. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani. La priorità è proteggere i nostri connazionali - ha proseguito Meloni - e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti".

E ancora: "Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti. L’Italia continuerà a fare la sua parte con responsabilità e determinazione. Come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere".

