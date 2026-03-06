Iran, Giorgia Meloni spazza via le balle della sinistra: "Quali sono le priorità del governo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato ai cittadini italiani aggiornandoli sugli ultimi sviluppi sulla guerra in Medio oriente. La leader di Fratelli d'Italia, con un post su X, ha poi confermato la sua presenza - l'11 marzo - alle Camere per riferire sulla questione Iran smentendo così tutte le accuse lanciate dall'opposizione.

"Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente - ha spiegato la presidente del Consiglio -. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani. La priorità è proteggere i nostri connazionali - ha proseguito Meloni - e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti".