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Ballando, Giuseppe Cruciani nella giuria? Parla Milly Carlucci

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sabato 25 aprile 2026
Ballando, Giuseppe Cruciani nella giuria? Parla Milly Carlucci

1' di lettura

“Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci ‘annusiamo’ ma poi non concretizziamo. Vedremo": Milly Carlucci, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito di Giuseppe Cruciani e della possibilità che entri a far parte della giuria del suo talent su Rai 1, Ballando con le Stelle. Mentre a proposito di Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria del programma, non ha avuto problemi nel riconfermarla: “È una colonna fondamentale della giuria di Ballando".

Parlando invece di un'altra trasmissione da lei condotta, Canzonissima, che si appresta a finire, la Carlucci ha rivelato che sta già iniziando a pensare alla prossima edizione, non facendo mistero di credere che si debba intervenire sulle clip che introducono i cantanti con i dovuti approfondimenti: “Le clip sulla vita personale dei concorrenti erano carine ma, per ragioni di tempo, ancora un po’ superficiali. Nelle prossime edizioni saranno più approfondite: serve dedicare più spazio e ascolto ai concorrenti, instaurare un rapporto di fiducia con loro”.

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