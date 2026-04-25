25 aprile, Giorgia Meloni: "Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia..."

"Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: -Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione; -Sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; -Cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati; -La Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell’ordine. Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post sui suoi profili social, commentando quanto successo nelle piazze italiane oggi per le celebrazioni della Festa della Liberazione.

Tanti gli episodi di odio e violenza che hanno attraversato le città, da Torino a Roma, da Bologna a Milano. Addirittura in quest'ultimo caso la Brigata ebraica è stata contestata con espressioni violente, accerchiata e infine cacciata dal corteo che stava attraversando la città di Giuseppe Sala. Come confermato anche dal dem Emanuele Fiano, che stava sfilando in quel corteo, si sono sentiti gridare "Siete saponette mancate". A contestarli militanti Carc e pro Pal.