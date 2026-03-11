Libero logo
Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

mercoledì 11 marzo 2026
La premier Giorgia Meloni "ha partecipato oggi a una videoconferenza dei leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche". Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. Spiegando che "in questo contesto, i capi di Stato e di governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione". Meloni in particolare ha riaffermato "l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani".

A quest'ultimo proposito, la presidente Meloni ha proposto che sia "organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)". E ancora, ha sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. A questo riguardo il presidente del Consiglio, come gli altri leader G7, ha richiamato "l'importante decisione assunta nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati". 

I leader G7, ha concluso Palazzo Chigi, "hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche". 

Simone Di Meo