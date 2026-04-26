Iran, la giornata. Usa: "Fermata nave della flotta ombra iraniana". Pezeshkian: "No a negoziati sotto minacce"

I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo. Donald Trump ha annullato la missione in Pakistan di Witkoff e Kushner, affermando che "possono chiamarci, abbiamo le carte in mano". Il presidente americano ha lamentato una "confusione sulla leadership a Teheran" e ha ricevuto una nuova proposta iraniana, giudicata "migliore ma non sufficiente".Intanto l’Iran ha consegnato le sue osservazioni tramite il ministro Araghchi al Pakistan, per poi proseguire un tour con i paesi mediatori a Muscat e Mosca.Sul fronte libanese, Benjamin Netanyahu ha accusato Hezbollah di violare il cessate il fuoco e ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di colpire "con vigore" i suoi obiettivi.

Iran: media, Araghchi ha lasciato Oman diretto a Islamabad

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha lasciato Muscat, capitale dell'Oman, ed e' in viaggio verso Islamabad, come annunciato dal ministero degli Esteri iraniano, che ha confermato la sua visita in Pakistan prima di recarsi poi a Mosca. Araghchi dovrebbe arrivare a breve alla base aerea di Nur Khan, alla periferia della capitale pakistana. Secondo quanto appreso da Al Jazeera, il suo aereo privato, il Meraj, dovrebbe atterrare a Nur Khan entro due ore. Parte della sua delegazione, rientrata a Teheran dopo il primo ciclo di colloqui a Islamabad per ottenere indicazioni sulle questioni relative a un accordo per la fine della guerra, dovrebbe raggiungerlo a Islamabad questa sera. Durante la sua precedente sosta in Pakistan, Araghchi ha incontrato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Asim Munir, il vice primo ministro e ministro degli Esteri Ishaq Dar e il primo ministro Shehbaz Sharif. Gli incontri si sono concentrati sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi regionali. Secondo Al Arabiya, che cita fonti pakistane, Araghchi ha ricevuto il via libera da Teheran per discutere i punti di una proposta di accordo che Islamabad vorrebbe presentare agli Stati Uniti.

Colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri turco e i negoziatori Usa

Il ministro deegli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto un colloquio telefonico incentrato sull'Iran con "negoziatori americani" coinvolti nel lavoro diplomatico. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, che cita fonti diplomatiche secondo le quali Fidan ha avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi nei difficili negoziati tra Usa e Iran.

Libano: media, Israele ha ripreso ad attaccare il Sud

I media ufficiali libanesi riportano che l'esercito israeliano ha iniziato a colpire il sud del Paese, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per sette localita', nonostante il cessate il fuoco con il gruppo Hezbollah, ancora formalmente in vigore. "Aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco" a Kfar Tibnit, una delle localita' incluse nell'avviso, ha riferito l'agenzia di stampa statale National News Agency, aggiungendo che ci sono state segnalazioni di vittime. In base ai termini del cessate il fuoco, Israele si riserva il diritto di agire contro "attacchi pianificati, imminenti o in corso". L'esercito israeliano ha effettuato ripetuti attacchi in Libano da quando la tregua e' entrata in vigore il 17 aprile, e le sue truppe operano all'interno di una "linea gialla" annunciata da Israele vicino al confine, dove ai residenti libanesi e' stato intimato di non tornare.

Attentato a Trump. Il presidente: "Non penso sia legato all'Iran"

Un uomo armato di pistole e coltelli ha fatto irruzione nell'atrio antistante una cena di gala per giornalisti a cui partecipavano il presidente Donald Trump e diversi alti funzionari statunitensi, si è precipitato verso la sala da ballo e ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, per poi essere circondato e arrestato dagli agenti dei servizi segreti. Il presidente -illeso - ha tenuto una conferenza stampa poco dopo l'attacco e ha dichiarato che l’attentatore è un "lupo solitario" e "una persona malata".

Colloqui telefonici tra Turchia, Pakistan e Iran

Il ministro degli Esteri turco ha avuto colloqui telefonici separati con i suoi omologhi iraniano e pachistano. Lo ha dichiarato in serata il ministero degli Esteri di Ankara, scrive Anadolu. Secondo il ministero, i colloqui tra Hakan Fidan, Abbas Araghchi e Ishaq Dar si sono concentrati sugli ultimi sviluppi del processo negoziale tra Iran e Stati Uniti.

Usa: intercettata nave della flotta ombra iraniana

Una delle navi della “flotta ombra” che trasporta petrolio iraniano è stata intercettata nel mar Arabico da un elicottero della Marina degli Stati Uniti, decollato dal cacciatorpediniere lanciamissili USS Pinckney. Lo riferisce il Comando Centrale americano in un posto sui social media precisando che la nave mercantile sta ottemperando alle direttive militari Usa di fare ritorno in Iran sotto scorta. La Sevan è una delle 19 navi sanzionate dal dipartimento del Tesoro americano per il trasporto verso di prodotti energetici iraniani, petrolio e gas, inclusi propano e butano, per un valore di miliardi di dollari. Il Comando centrale ha anche fatto sapere che dall'inizio del blocco navale sono state respinte 37 navi.

Allarme aereo nel Kurdistan iraniano

Le silerme della difesa aerea sono scattate nella zona iraniana di Kermanshah, nel Kurdistan. Le ragioni sono al momento sconosciute