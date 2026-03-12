Giorgia Meloni, la contestazione dei collettivi rossi: "Dimissioni governo"

"Un quartiere militarizzato per la sfilata di Meloni. Oggi al teatro Parenti va in scena un teatro degli orrori ", dicono gli organizzatori al megafono, ribadendo il "no al referendum e a tutto il governo", di cui i giovani chiedono a più riprese le dimissioni. "No alla guerra sociale contro salario e diritti ; no a svolte autoritarie; no a riarmo; no a complicità Usa-Israele" è scritto sul manifesto esposto in via Botta. Critiche anche al teatro Parenti, che "già in passato si è macchiato di sionismo ospitando esponenti del governo israeliano".

" Governo Meloni dimissioni ". È il grido della ventina di persone scese in via Botta a Milano per protestare contro "l'ennesima passerella della premier", che questo pomeriggio partecipa a un convegno organizzato da Fdi per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia. L'incontrò si svolge al teatro Parenti, a un centinaio di metri dal presidio di protesta, organizzato da Potere al Popolo e dai collettivi studenteschi Cambiate Rotta e Osa Milano. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine.

All'evento era presente anche Giovanni Donzelli. "Mettermi a commentare Sala mi sembra eccessivo. Lui dice quello che vuole, è la sua opinione. Io credo che Giorgia Meloni stia facendo molto bene il presidente del Consiglio e sia molto utile a fare quello che sta facendo. Ovviamente se facesse la turista per le città, per accontentare i sindaci di sinistra, non starebbe a fare il presidente del Consiglio", ha risposto a chi gli chiedeva un commento alle parole del sindaco Giuseppe Sala, che ieri si era lamentato che la premier venisse in città solo "per temi che riguardano la sua parte politica".