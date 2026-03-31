Sigonella, Guido Crosetto sistema Stefano Feltri: "Ma ci è o ci fa?"

Guido Crosetto risponde per le rime a Stefano Feltri. Il ministro della Difesa replica su X al giornalista sulla vicenda del mancato via libera italiano all'utilizzo della base di Sigonella da parte di aerei americani diretti verso il conflitto in Medio Oriente. A sollevare il caso è stato Feltri, che ha chiamato in causa direttamente Crosetto dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera sul diniego dall'Italia. "Dunque Guido Crosetto ha mentito al Parlamento quando poche settimane fa ha assicurato che questa decisione sarebbe stata presa soltanto in quella sede, su espressa richiesta di Giorgia Meloni?", ha scritto il giornalista rilanciando un post del giornalista Michele Arnese, che citava il Corriere della Sera.

"Ma ci è o ci fa?", sono state le parole di Crosetto con Feltri che ha insistito: "Avete detto in Parlamento che a) non c'era alcuna richiesta americana b) il problema non si sarebbe mai posto c) se il problema si fosse mai posto, avreste coinvolto il Parlamento. Lo avete detto, lei e Tajani, in Parlamento. Alle vostre informative che peso bisogna dare? Zero?".