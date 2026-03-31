Sigonella, Guido Crosetto sistema Stefano Feltri: "Ma ci è o ci fa?"

Guido Crosetto risponde per le rime a Stefano Feltri. Il ministro della Difesa replica su X al giornalista sulla vicenda del mancato via libera italiano all'utilizzo della base di Sigonella da parte di aerei americani diretti verso il conflitto in Medio Oriente. A sollevare il caso è stato Feltri, che ha chiamato in causa direttamente Crosetto dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera sul diniego dall'Italia. "Dunque Guido Crosetto ha mentito al Parlamento quando poche settimane fa ha assicurato che questa decisione sarebbe stata presa soltanto in quella sede, su espressa richiesta di Giorgia Meloni?", ha scritto il giornalista rilanciando un post del giornalista Michele Arnese, che citava il Corriere della Sera.
"Ma ci è o ci fa?", sono state le parole di Crosetto con Feltri che ha insistito: "Avete detto in Parlamento che a) non c'era alcuna richiesta americana b) il problema non si sarebbe mai posto c) se il problema si fosse mai posto, avreste coinvolto il Parlamento. Lo avete detto, lei e Tajani, in Parlamento. Alle vostre informative che peso bisogna dare? Zero?".
Sigonella, l'indiscrezione: "Crosetto ha negato l'uso della base ai bombardieri Usa"Il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe negato l'uso della base di Sigonella ai bombardieri Usa diretti in I...
Stando al Corsera, l'Italia avrebbe negato agli Usa l'uso della base per alcuni bombardieri perché il piano di volo era stato comunicato quando gli aerei erano già in volo e senza la consultazione preventiva prevista dagli accordi. Il quotidiano riferisce che la decisione sarebbe stata presa da Crosetto dopo essere stato informato dal capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano. Le verifiche avrebbero inoltre accertato che non si trattava di voli ordinari o logistici e che quindi l'operazione non rientrava in quanto stabilito nei trattati. Sempre secondo il Corriere, Portolano, su mandato di Crosetto, avrebbe quindi informato il comando Usa che i velivoli non potevano atterrare a Sigonella perché privi di autorizzazione.