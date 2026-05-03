Meloni, Rubio in missione a Roma: "La voglio incontrare", voci pesantissime

L'agenda romana di Rubio non è ancora chiusa, riferisce il quotidiano di via Solferino. Prevede al momento tre incontri. Per prima cosa vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin. Il giorno dopo Rubio sarà dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e con lui lo stesso giorno vedrà a pranzo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il Segretario americano e la premier Giorgia Meloni: "La voglio incontrare", ha fatto sapere lo stesso Rubio. E poi c'è un altro punto interrogativo: chissà se Papa Leone XIV gli concederà udienza.