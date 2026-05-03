Meloni, Rubio in missione a Roma: "La voglio incontrare", voci pesantissime

Prove tecniche di disgelo. Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede ed esecutivo. Lo scrive il Corriere della Sera che parla del tentativo di "disgelo", appunto, nelle relazioni bilaterali.
Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all'inaugurazione delle olimpiadi invernali, con il vicepresidente americano JD Vance, lo scorso febbraio.
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L'agenda romana di Rubio non è ancora chiusa, riferisce il quotidiano di via Solferino. Prevede al momento tre incontri. Per prima cosa vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin. Il giorno dopo Rubio sarà dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e con lui lo stesso giorno vedrà a pranzo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il Segretario americano e la premier Giorgia Meloni: "La voglio incontrare", ha fatto sapere lo stesso Rubio. E poi c'è un altro punto interrogativo: chissà se Papa Leone XIV gli concederà udienza.
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In ogni caso, il viaggio romano del segretario di Stato, di fatto il "ministro degli Esteri" di Donald Trump, è significativo perché arriva dopo un periodo di grandi turbolenze diplomatiche. Prima l'attacco della Casa Bianca al Pontefice, ritenuto troppo "liberale" e "debole" nei confronti della criminalità e della politica internazionale. Quindi i plurimi attacchi alla stessa premier italiana, "colpevole" di aver preso le difese Papa Leone. La volontà di Rubio di incontrare anche Meloni confermerebbe l'intenzione di Washington di rinforzare l'alleanza con l'Italia che era e resta strategica.