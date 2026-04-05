Giuseppe Conte, auguri di Pasqua da campagna elettorale. Schlein tace

Anche a Pasqua Giuseppe Conte è sempre in campagna elettorale. E così sui social il leader del Movimento 5 Stelle ha pensato bene di rivolgere i tradizionali auguri ai lettori (elettori) con una sua foto sorridente, versione "santino" o manifesto per il voto.

"Cristo è risorto – si legge nel profilo dell'ex premier –. La Santa Pasqua rinnova un messaggio di speranza e di pace. I miei sinceri auguri a voi e alle vostre famiglie. Buona Pasqua a tutti quanti voi!". Chissà, tra qualche mese rivedremo la stessa foto con qualche riferimento a Superbonus o reddito di cittadinanza.

Di sicuro il capo del Movimento stravince la sfida degli auguri a sinistra. La segretaria del Partito democratico tace: niente auguri sui social, per ora, forse per non irritare la quota di elettori non cristiani tra i dem, mentre il Partito sceglie una colomba bianca con il ramoscello d’ulivo. Bianco anch'esso, come il simbolo delle Nazioni Unite. "Buona Pasqua a tutte e a tutti!", recita il saluto per non scontentare nessuno.

Più personali le scelte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La premier pubblica una tenera foto in campagna insieme alla figlia Ginevra, di spalle. Il leader della Lega invece non si mostra, preferendo una foto di una collina con una croce: "Buona Santa Pasqua a tutti voi, che sia un giorno di pace, speranza e serenità, da vivere accanto alle persone che amate”.