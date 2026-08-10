Covid, Fdi inchioda Conte e Boccia: "Domenico Arcuri paghi 100 milioni"

“Abbiamo letto le dichiarazioni dei parlamentari Giuseppe Conte e Francesco Boccia sulla transazione che l'Avvocatura dello Stato, insieme agli altri uffici competenti, ha ritenuto di concludere per evitare che lo Stato fosse esposto a un pesante risarcimento nei confronti di un soggetto privato che aveva agito per richiedere circa mezzo miliardo di danni. È bene riepilogare la questione. Una società fornitrice di mascherine, in piena emergenza pandemica, ha firmato un contratto col Governo Conte per rifornire gli italiani di mascherine in maniera continua. Il Commissario Arcuri, non appena nominato, risolse il contratto per poi stipularne altri con una serie di soggetti, tra cui sconosciuti consorzi cinesi a cui il Governo italiano corrispose 1.251.000.000 €. La società ovviamente fece causa chiedendo circa mezzo miliardo di danni. Il Tribunale di Roma ha condannato il Governo italiano a pagare alla società, tra tutto, circa 300.000.000 € per comportamenti ritenuti ‘infondati’, ‘pretestuosi’, ‘ingiustificati’, ‘contraddittori’ dell’allora Commissario Arcuri. A seguito di questa sentenza il Governo ha proposto appello e la società ha insistito per avere circa mezzo miliardo di euro dagli italiani". Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

"L’Avvocatura dello Stato, assistita da tutti gli uffici competenti, ha condotto una valutazione squisitamente tecnica ritenendo opportuno chiudere la vicenda con una transazione ed invece che i 300.000.000 dovuti alla società secondo il Tribunale di Roma o i 500.000.000 richiesti dalla società, si sono dati alla società JC Electronics Italia circa 100.000.000, cioè un terzo della somma cui lo Stato era già stato condannato e un quindi di quello che la società pretendeva. La transazione è stata regolarmente registrata dalla Corte dei Conti - proseguono i capigruppo di FdI -. Tutto ciò, è bene ribadirlo, a causa degli errori commessi da Arcuri, scelto dal Governo Conte. Invece che chiedere scusa, Conte e Boccia nel corso della ultima seduta della Commissione d’inchiesta sul Covid hanno cercato il colpo di teatro sostenendo che le certificazioni sulle mascherine prodotte dalla società in questione fossero false, cosa che il Tribunale di Roma, con altra sentenza, aveva già appurato essere infondato e dato torto al Governo. Nonostante l’ennesima figuraccia, i parlamentari Conte e Arcuri perseverano e ora invocano trasparenza, chiedono di vedere gli atti, cercano, pur di colpire Giorgia Meloni, di infangare gli uffici che in maniera terza e imparziale hanno valutato la soluzione transattiva e chiedendo chi pagherà questi 100.000.000 che lo Stato ha dovuto versare a causa delle loro scelte sciagurate".