Sequestrato il telefono di Caroccia: al setaccio i messaggi con Delmastro

Nuovo capitolo nell’indagine sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, poi dimessosi dall’incarico. I pm dell’Antimafia di Roma hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, l’uomo indagato assieme alla 18enne figlia Miriam, per riciclaggio e fittizia intestazione di beni. Gli inquirenti, che hanno affidato l’attività tecnica alla Guardia di Finanza, puntano a ricostruire, analizzando chat e messaggi, la genesi della Srl e anche i rapporti intercorsi tra Caroccia - che da febbraio sta scontando una condanna definitiva a quattro annidi carcere per reati di mafia - e gli azionisti che il 16 dicembre del 2024 firmarono l’accordo davanti a un notaio di Biella: oltre a Delmastro, l’ex vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino, il consigliere Davide Zappalà e l’assessore comunale a Biella Cristiano Franceschini, tutti membri di Fratelli d’Italia.
La speranza degli inquirenti è che il telefono sequestrato possa “parlare” e fornire elementi utili a ricostruire le fasi immediatamente precedenti alla nascita della Srl. Da questo punto di vista nel cellulare potrebbero essere cristallizzate le comunicazioni intercorse tra l’indagato e lo stesso Delmastro. Nel corso dell’interrogatorio il braccio destro del clan Senese ha raccontato di avere conosciuto l’esponente di Fratelli d’Italia nel locale che all’epoca gestiva, “Baffo”. «Ci siamo piaciuti - ha sostanzialmente detto Caroccia - e ha deciso di farci beneficenza, di aiutarmi perché in quel momento ero incensurato». Per l’indagato l’apertura della società è stata una scelta «per sentirsi più tranquillo». «Una parte della criminalità mi vessava e da quel momento si è allontanata perché vedeva Delmastro frequentare il locale con la scorta, auto dello Stato. I soldi li ha messi l’ex sottosegretario, è tutto tracciato».
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Secondo il suo difensore, l’avvocato Fabrizio Gallo, l’ex sottosegretario ha investito nella steak house di via Tuscolana non meno di 45mila euro. Nel giorno della creazione della Srl, Caroccia era presente nello studio di Biella assieme alla figlia Miriam - che risulta titolare di quote e amministratrice unica- e alla moglie. Proprio la consorte dell’indagato verrà ascoltata oggi dagli investigatori. Anche da lei gli inquirenti cercheranno di ottenere elementi utili a ricostruire il puzzle. Al momento Delmastro non sarebbe indagato, nel calendario di audizioni che i magistrati stanno stilando una data potrebbe essere dedicata proprio al suo ascolto.