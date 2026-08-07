La Costituzione dice che è giusto negare l'uso delle chat di Delmastro

Fa male al cuore vedere come in Parlamento è stata trattata la questione dell’acquisizione delle chat tra l’on. Delmastro e altro soggetto, scambiate via whatsapp. Una “carnevalata”, si è detto, con le opposizioni che si bendavano gli occhi e urlavano “fuori le chat”, e con la maggioranza che rispondeva con i medesimi toni scomposti. Nessuno – o pochissimi – che abbia posto l’accento sulla vera posta in gioco: la difesa non di un privilegio di un singolo parlamentare, ma di una prerogativa prevista dalla Costituzione a tutela della funzione dei nostri rappresentanti. Già, proprio la Costituzione più bella del mondo, che però, evidentemente, qualcuno pensa di difendere solo a fasi alterne, a seconda delle convenienze.

So che molti storceranno il naso: che c’entrano questi alati concetti con la storia della bisteccheria? Appunto, bisogna distinguere. Sull’inchiesta vedrà la magistratura, ma le chat che coinvolgono parlamentari, scambiate via whatsapp, sono corrispondenza. Lo ha detto la Corte costituzionale, in una sentenza del 2023 che coinvolgeva il senatore Renzi. In quanto corrispondenza, le chat ricadono sotto la garanzia dell’articolo 68 della Costituzione, il quale esige che il sequestro della corrispondenza di un parlamentare sia autorizzato dalla camera d’appartenenza. Ora, la Procura di Roma ha correttamente chiesto questa autorizzazione, ma senza aver sufficientemente delimitato, in senso proporzionato alle necessità dell’inchiesta, la richiesta di sequestro della messaggistica riconducibile all’onorevole Delmastro. A quanto risulta, la Camera, a maggioranza, ha votato no alla richiesta, per due ragioni. Sia perché essa risultava non selettiva, ma generica, sia perché (lo mette in evidenza Ermes Antonucci su Il Foglio del 6 agosto) essa sarebbe stata da rigettare, da parte di un giudice, anche se riferita non alla messaggistica di un parlamentare, ma a quella di un semplice cittadino, proprio in quanto indiscriminata ed “esplorativa” (non si può fare un sequestro di corrispondenza per andare a vedere se ci sono reati...).