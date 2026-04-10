Il sondaggio che fa sbandare la sinistra: ecco fin dove si spinge Fdi

Il nuovo sondaggio di Termometro Politico del 10 aprile 2026 fotografa un quadro politico sostanzialmente immobile. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,2%, dato invariato nelle ultime tre settimane. Il Partito Democratico resta fermo al 22%. Il Movimento 5 Stelle recupera due decimali e risale al 12,3%, tornando sui livelli di sette giorni fa.Nel centrodestra gli alleati registrano piccoli aggiustamenti: Forza Italia perde un decimale e scende al 7,9%, mentre la Lega cede tre decimali e si attesta al 7,3%.

Si tratta comunque di variazioni contenute che non modificano gli equilibri interni alla coalizione.Nel centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) recupera tre decimali e sale al 6,5%. Restano stabili o con lievi movimenti i partiti minori: Futuro Nazionale al 3,4%, Azione al 3%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,8%.Nel complesso il sondaggio segnala una fase di congelamento dei rapporti di forza, con i due principali partiti bloccati sulle stesse percentuali da tre rilevazioni consecutive e oscillazioni marginali tra tutte le forze politiche.

Per quanto riguarda la fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni registra un lieve recupero: il dato positivo (molto + abbastanza) sale dal 38,7% al 39,1%, rimanendo comunque sotto quota 40%.Il sondaggio restituisce quindi l’immagine di un sistema politico fermo, con cambiamenti minimi che non alterano significativamente gli equilibri attuali tra maggioranza e opposizione.