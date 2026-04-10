Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Il sondaggio che fa sbandare la sinistra: ecco fin dove si spinge Fdi

venerdì 10 aprile 2026
Il sondaggio che fa sbandare la sinistra: ecco fin dove si spinge Fdi

1' di lettura

Il nuovo sondaggio di Termometro Politico del 10 aprile 2026 fotografa un quadro politico sostanzialmente immobile. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,2%, dato invariato nelle ultime tre settimane. Il Partito Democratico resta fermo al 22%. Il Movimento 5 Stelle recupera due decimali e risale al 12,3%, tornando sui livelli di sette giorni fa.Nel centrodestra gli alleati registrano piccoli aggiustamenti: Forza Italia perde un decimale e scende al 7,9%, mentre la Lega cede tre decimali e si attesta al 7,3%.

Si tratta comunque di variazioni contenute che non modificano gli equilibri interni alla coalizione.Nel centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) recupera tre decimali e sale al 6,5%. Restano stabili o con lievi movimenti i partiti minori: Futuro Nazionale al 3,4%, Azione al 3%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,8%.Nel complesso il sondaggio segnala una fase di congelamento dei rapporti di forza, con i due principali partiti bloccati sulle stesse percentuali da tre rilevazioni consecutive e oscillazioni marginali tra tutte le forze politiche.

Per quanto riguarda la fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni registra un lieve recupero: il dato positivo (molto + abbastanza) sale dal 38,7% al 39,1%, rimanendo comunque sotto quota 40%.Il sondaggio restituisce quindi l’immagine di un sistema politico fermo, con cambiamenti minimi che non alterano significativamente gli equilibri attuali tra maggioranza e opposizione.

tag
sondaggio
giorgia meloni

Campo minato M5s, lo sfregio in aula ad Elly Schlein: mentre la piddina parla...

Buttarla in caciara Piazzapulita, Conte fuori controllo: "Perché dentro FdI sono impazziti"

Prima i bucatini Meloni al Senato, fuga e vergogna a sinistra: ore 13.05, cosa succede quando parla la premier

ti potrebbero interessare

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"

Emanuele Fiano pronto a lasciare il Pd: "Non posso più restare"

Emanuele Fiano pronto a lasciare il Pd: "Non posso più restare"

"Citofonare palazzo Chigi": la sorpresa in busta paga che spiana il Pd

"Citofonare palazzo Chigi": la sorpresa in busta paga che spiana il Pd

Silvia Salis sgancia il siluro sul Pd: "Io candidata anti-Meloni? Giusto considerarlo..."

Silvia Salis sgancia il siluro sul Pd: "Io candidata anti-Meloni? Giusto considerarlo..."