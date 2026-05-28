Belen Rodriguez, dopo il ricovero rischia la denuncia

Dopo la grande paura, Belen Rodriguez potrebbe incorrere in problemi con la giustizia: la showgirl argentina soccorsa nei giorni scorsi nella sua abitazione nel centro di Milano perché in preda a una crisi nervosa rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso. Nei giorni precedenti all'attacco di panico, infatti, la 37enne ormai italiana d'adozione era stata protagonista di un paio di incidenti stradali da lei causati. Belen, secondo quanto affermato da alcuni testimoni, non si sarebbe fermata. Nel giro di poche ore, con il suo Suv avrebbe prima urtato lo specchietto di una vettura in sosta in via Melzi d'Eril, a pochi passi dall'Arco della Pace, quindi in via San Marco a Brera avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Sui due episodi la Polizia locale sta ultimando le indagini trasmetterà una informativa in Procura.

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Lunedì scorso erano stati i vicini della Rodriguez ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito urla e richieste d'aiuto dall'abitazione dell'argentina. Belen si era chiusa in bagno e non riusciva a uscire. I pompieri accorsi hanno dovuto forzare la porta d'ingresso dello stabile prima di raggiungere la conduttrice, sola in casa, sul balconcino e poi nel bagno. La showgirl era in evidente stato confusionale e "capace di esprimersi solo a monosillabi". Ricoverata al Policlinico, è stata dimessa dopo accertamenti e in buone condizioni di salute.

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"Belen? La sento spesso e penso che stia molto bene", ha spiegato il suo ex compagno Andrea Iannone, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi all'interno dell'autodromo del Mugello. Iannone è stato legato sentimentalmente per due anni, fra il 2016 e il 2018,