Jannik Sinner, parole pesanti sul malore: "Devo fare controlli, stavolta è diverso"

"Ero senza energie, è una sconfitta difficile da accettare". Jannik Sinner esce distrutto nel fisico e nel morale dal secondo turno del Roland Garros, fatto fuori non tanto dal suo avversario, il modesto argentino Juan Manuel Cerundolo, quanto dal malessere che lo ha fermato sul più bello. Quando, cioè, era in vantaggio 2 set a 0 e 5-1. Poi la crisi irreversibile, i conati di vomito, il mal di pancia: Cerundolo rimonta nel terzo e vince in scioltezza gli altri due set, in una rimonta a quel punto scontata e comunque dolorosissima. "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo", ha spiegato l'altoatesino nel post-match. "Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più. A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne"

Roland Garros, dramma-Sinner: era fatta. Poi ancora malore e vomito: crolla con Cerundolo, è fuori Una nuova drammatica pagina nella carriera di Jannik Sinner: al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerun...

Rispondendo alle prime domande in inglese, Sinner ha anche riferito di aver cominciato a stare male "questa notte". "Ora dobbiamo vedere con il team qual è la cosa migliore da fare. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo", ha detto ancora l'azzurro, annunciando che non giocherà a nessuno dei prossimi tornei prima di Wimbledon per recuperare al meglio: "Credo mi faccia bene", ha puntualizzato, ricordando di aver "giocato veramente tanto in questi ultimi due mesi e mezzo". Alla domanda se le difficoltà provate oggi in campo a Parigi fossero simili a quelle già scontate in precedenza, l'altoatesino ha risposto: "Difficile poterlo dire. Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da queste difficoltà, altre volte trovo le soluzioni. Oggi non avevo energie".

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