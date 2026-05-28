Paolo Bertolucci, la teoria su Jannik Sinner: "Io non sono un medico, ma..."

Esce dal Roland Garros a causa di un malessere, Jannik Sinner. E sui social domina lo sconcerto dei fan. Chi conosce il tennis come le sue tasche, però, la prende con sportività. Sono cose che possono capitare, insomma. Parola di Paolo Bertolucci.

"Ora siamo tutti con la bandiera a mezz'asta perché ha perso una partita ma lo sport è così - spiega il commentatore ed ex azzurro, vincitore della Coppa Davis nel 1976 -. Tutti i più grandi hanno perso partite nei primi turni degli Slam anche senza infortuni. Sinner erano oltre tre mesi che non perdeva un match. Ha vinto tantissimo ed è fisiologico avere un calo. E' chiaro che senza il colpo di calore avuto nel terzo set avrebbe vinto ma nello sport, ribadisco, sono cose che capitano". Fatale, nel secondo turno a Parigi, il crollo fisico e forse anche psicologico che ha spalancato al modesto argentino Juan Manuel Cerundolo, sotto 2 set a 0, l'occasione irripetibile della rimonta. Occasione colta, anche perché Jannik dal 5-1 a suo favore nel terzo in poi, ha messo insieme 2 game vinti e qualche punto appena. Un calvario.