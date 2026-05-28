Paolo Bertolucci, la teoria su Jannik Sinner: "Io non sono un medico, ma..."

Esce dal Roland Garros a causa di un malessere, Jannik Sinner. E sui social domina lo sconcerto dei fan. Chi conosce il tennis come le sue tasche, però, la prende con sportività. Sono cose che possono capitare, insomma. Parola di Paolo Bertolucci.
"Ora siamo tutti con la bandiera a mezz'asta perché ha perso una partita ma lo sport è così - spiega il commentatore ed ex azzurro, vincitore della Coppa Davis nel 1976 -. Tutti i più grandi hanno perso partite nei primi turni degli Slam anche senza infortuni. Sinner erano oltre tre mesi che non perdeva un match. Ha vinto tantissimo ed è fisiologico avere un calo. E' chiaro che senza il colpo di calore avuto nel terzo set avrebbe vinto ma nello sport, ribadisco, sono cose che capitano". Fatale, nel secondo turno a Parigi, il crollo fisico e forse anche psicologico che ha spalancato al modesto argentino Juan Manuel Cerundolo, sotto 2 set a 0, l'occasione irripetibile della rimonta. Occasione colta, anche perché Jannik dal 5-1 a suo favore nel terzo in poi, ha messo insieme 2 game vinti e qualche punto appena. Un calvario.
Roland Garros, dramma-Sinner: era fatta. Poi ancora malore e vomito: crolla con Cerundolo, è fuoriUna nuova drammatica pagina nella carriera di Jannik Sinner: al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerun...
"Tornerà più forte come ha sempre fatto dopo ogni sconfitta", assicura a caldo l'ex capitano azzurro all'agenzia Adnkronos. "Io non sono un medico, sicuramente starà facendo di tutto e di più per essere sempre al top fisicamente ma giocare in quelle condizioni brutali non è facile e si può incappare in questo tipo di problemi - ggiunge Bertolucci -. Il fatto che lui avesse giocato tutti e tre i 1000 sul rosso secondo me non c'entra con la sconfitta di oggi, sono passati ben 11 giorni dalla finale di Roma, io penso che non abbia influito".
Infine Bertolucci parla dei programmi del numero uno del mondo in vista di Wimbledon. "Io non mi permetto di dargli consigli sulla programmazione, vedrà lui con il suo team se chiedere una wild-card per fare un torneo prima del 'Championships' o restare fermo un mese. Dipenderà da come si sentirà a livello fisico".