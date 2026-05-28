Sinner e il malore, la vergogna del pubblico francese e della stampa spagnola

Per El Mundo Deportivo Jannik Sinner era "il re delle Nevi". Soprannome sprezzante, perché oltre che indicare le origini dolomitiche dell'azzurro numero 1 al mondo, suggeriva anche la sua presunta idiosincrasia per il caldo. Tutto funzionale a presentare il gran disegno complottaro degli spagnoli, orfani per molte settimane di Carlos Alcaraz: al Roland Garros tutto era stato apparecchiato per accompagnare l'altoatesino alla vittoria nell'unico slam che gli manca in carriera.

L'assunto? Le partite in notturna, che va da sé in genere vengono programmate per i più forti del tabellone. Dopo aver superato di slancio in 3 set il francese Tabur di sera, però, Sinner ha giocato il secondo turno nell'afa del pomeriggio parigino. Ed è crollato, improvvisamente e clamorosamente: in vantaggio 2 set a 0 e 5-1 nel terzo contro il modesto argentino Cerundolo, l'italiano ha accusato un malessere violentissimo e persistente che di fatto ha chiuso in quel momento la partita. Cerundolo ha recuperato e vinto il terzo 7-5, quindi semplicemente rimandando la pallina dall'altra parte della rete, contro uno Jannik immobile, prostrato da crampi, mal di stomaco e conati di vomito, ha vinto quarto e quinto set 6-1, portandosi a casa una qualificazione impossibile.