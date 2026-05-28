Sinner e il malore, la vergogna del pubblico francese e della stampa spagnola

Per El Mundo Deportivo Jannik Sinner era "il re delle Nevi". Soprannome sprezzante, perché oltre che indicare le origini dolomitiche dell'azzurro numero 1 al mondo, suggeriva anche la sua presunta idiosincrasia per il caldo. Tutto funzionale a presentare il gran disegno complottaro degli spagnoli, orfani per molte settimane di Carlos Alcaraz: al Roland Garros tutto era stato apparecchiato per accompagnare l'altoatesino alla vittoria nell'unico slam che gli manca in carriera.
L'assunto? Le partite in notturna, che va da sé in genere vengono programmate per i più forti del tabellone. Dopo aver superato di slancio in 3 set il francese Tabur di sera, però, Sinner ha giocato il secondo turno nell'afa del pomeriggio parigino. Ed è crollato, improvvisamente e clamorosamente: in vantaggio 2 set a 0 e 5-1 nel terzo contro il modesto argentino Cerundolo, l'italiano ha accusato un malessere violentissimo e persistente che di fatto ha chiuso in quel momento la partita. Cerundolo ha recuperato e vinto il terzo 7-5, quindi semplicemente rimandando la pallina dall'altra parte della rete, contro uno Jannik immobile, prostrato da crampi, mal di stomaco e conati di vomito, ha vinto quarto e quinto set 6-1, portandosi a casa una qualificazione impossibile.
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Il pubblico francese ha spesso parteggiato per l'argentino, anche dopo il malore di Sinner. Resta viva, infatti, la polemica sulle presunte deroghe al regolamento su toilet break e rientri negli spogliatoi, che secondo molti vengono concesse ai più forti, con gli arbitri che chiudono un occhio.
La stampa transalpina è però sotto choc, perché senza Alcaraz, Jannik era l'unica vera star in campo. "Terremoto: Sinner eliminato", scrive l'Equipe in apertura del proprio sito. Un "colpo di scena", per Le Monde, che si domanda - come tutti - se il suo cedimento improvviso sia stato dovuto a un colpo di caldo o a un problema fisico.
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"Notizia bomba: il caldo elimina Sinner", dicono sicuri invece As e Marca in Spagna. Li smentisce Sinner stesso, che ha parlato di un malessere non legato alle temperature parigine, nemmeno troppo alte né insopportabili.
"Sinner appassisce al caldo del Roland Garros" è la forma più immaginifica usata dal New York Times. "Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido", scrive infine il Guardian, mentre la Bbc ricorda che la sconfitta del numero uno del mondo interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive. Ora a Parigi i pronostici dicono Zverev o Djokovic, colpi di calore e malori permettendo.