Elly Schlein, FdI: "I giovani non vanno presi in giro"

"Elly Schlein ha promesso, in caso di vittoria, il voto fuori sede come primo provvedimento. Eppure la sinistra ha votato contro il suo inserimento nella riforma elettorale voluta da Fratelli d’Italia. I giovani non vanno presi in giro: segretaria, basta con questa campagna elettorale permanente": il partito di Giorgia Meloni lo ha scritto sui suoi profili social smascherando di fatto la leader del Pd. ﻿

La "giravolta" cui si riferisce FdI è avvenuta durante la seduta di giovedì 9 aprile in Commissione affari costituzionali, dove si è votata l’estensione della legge elettorale alla disciplina degli italiani all’estero e dei fuori sede. In quell'occasione, i dem hanno detto no. E con loro i colleghi del campo largo. Una decisione che dimostra l'intenzione di non voler collaborare al progetto. In un'altra occasione, come si vede in un filmato riproposto sempre dall'account di Fratelli d'Italia su Facebook, la segretaria sul diritto di voto per i fuori sede diceva: "È un impegno che voglio ribadire anche qui, noi non molleremo finché non ci sarà una legge per il voto ai fuori sede e se non la otterremo in questa legislatura sarà una delle prime cose che faremo quando li batteremo alle prossime elezioni politiche". Oggi il voto contrario.

"Rimaniamo stupiti che proprio la sinistra, dal Pd ad Avs, si sia messa di traverso anche alla sola possibilità di allargare la discussione sul voto ai fuori sede - ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì -. Per tutta la campagna referendaria hanno attaccato il governo perché per i fuori sede non era possibile votare nelle città di temporaneo domicilio e adesso che c’è la possibilità di discuterne sulla legge elettorale si pongono di traverso. Questo sarà possibile soltanto grazie alla determinazione della maggioranza".

Stoccata alla sinistra anche da Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale: "Divisi su tutto, uniti solo contro il governo, anche quando si tratta di fare gli interessi degli italiani. Ancora una volta le sinistre danno prova del loro incoerente atteggiamento: dopo aver attaccato per mesi il governo sul mancato voto ai fuori sede durante la campagna referendaria, oggi si oppone persino alla possibilità di aprire un confronto su questo tema. Una posizione che ci lascia senza parole, anche alla luce della manifestazione di Elly Schlein fuori dal Senato a favore del voto ai fuorisede, mentre i suoi deputati, insieme a 5 stelle e Avs, si sono opposti".

Intanto, Schlein ha rilanciato dicendo che si lavorerà a quella riforma solo se la sinistra andrà al governo: "La propaganda di Giorgia Meloni ha sbattuto forte contro la realtà di ogni giorno, di 15 milioni che hanno votato No ma di questi almeno 5 milioni non avevano votato per il centrosinistra. E su questo dobbiamo interrogarci con umiltà. Hanno votato tantissimi giovani spazzando via la visione paternalistica sulle giovani generazioni che hanno dato una grandissima prova di amore per la Costituzione nonostante il governo abbia impedito il voto ai fuori sede. E sarà una delle prime cose che faremo se vinceremo le prossime elezioni. Da qui ci è venuta un'idea: io dico che noi dobbiamo coinvolgere i giovani in un grande appuntamento da fare presto, per ascoltarli", ha dichiarato alla Direzione del Pd.