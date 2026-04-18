Vannacci, Pd e Avs protestano in strada a Firenze: clamoroso, come vengono puniti

Sono gli esponenti del centrosinistra le prime "vittime eccellenti" dei Decreti sicurezza varati dal governo. Singolare, ma significativo, quanto accaduto a Firenze lo scorso 28 marzo, con membri di Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra scesi in strada per protestare contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Come dire: la lotta politica al generale Roberto Vannacci, una battaglia senza quartiere nel nome dell'ideologia antifa, può anche provocare brutte sorprese.

"Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà ai manifestanti che si sono visti recapitare multe di oltre 1.000 euro da parte della Prefettura per aver preso parte alla protesta del 28 marzo contro l'apertura di Futuro Nazionale in piazza Tanucci". Lo affermano a Firenze i consiglieri del Pd Luca Milani e di Avs-Ecolò Vincenzo Pizzolo. "È la messa in pratica dei decreti sicurezza voluti dal Governo che portano ad una vera e propria criminalizzazione del dissenso, mettendo un prezzo al diritto costituzionale di manifestare", aggiungono i consiglieri.

"Quella del 28 marzo è stata una manifestazione molto partecipata, del tutto pacifica, dove il quartiere di Rifredi ha espresso una chiara contrarietà ad ospitare la sede di un partito che in queste settimane si è già reso protagonista di azioni e manifestazioni muscolari e ai limiti della legalità come le Ronde camuffate in manifestazioni o passeggiate".