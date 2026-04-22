Napoli, assalto alla sede di Vannacci: "Camerati, state alla larga"

È stata vandalizzata a Napoli la targa della nuova sede di Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato dal generale Roberto Vannacci. È successo alla vigilia dell'inaugurazione degli uffici, prevista per le 12,30 di oggi, mercoledì 22 aprile, alla presenza dello stesso Vannacci. A rivendicare il gesto sono stati gli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. "Il generale Vannacci a Napoli non è gradito - hanno fatto sapere in una nota -. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a quel paese".

E ancora, rilanciando le mobilitazioni dei prossimi giorni: "Sono iniziate altre 4 giornate di Napoli: con il chiaro segnale di disgusto consegnato oggi ai fascisti di Futuro Nazionale, annunciamo il nostro programma: giovedì 23 aprile saremo alla Federico II per un dibattito verso le manifestazioni del 24 e del 25 aprile: venerdì chiariremo ai fascisti di remigrazione che non sono i benvenuti, mentre sabato ribadiremo nuovamente le radici sanamente antifasciste della nostra Napoli. Cari camerati dell'internazionale nera: girate al largo dalla nostra città".