Napoli, assalto alla sede di Vannacci: "Camerati, state alla larga"

È stata vandalizzata a Napoli la targa della nuova sede di Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato dal generale Roberto Vannacci. È successo alla vigilia dell'inaugurazione degli uffici, prevista per le 12,30 di oggi, mercoledì 22 aprile, alla presenza dello stesso Vannacci. A rivendicare il gesto sono stati gli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. "Il generale Vannacci a Napoli non è gradito - hanno fatto sapere in una nota -. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a quel paese".
E ancora, rilanciando le mobilitazioni dei prossimi giorni: "Sono iniziate altre 4 giornate di Napoli: con il chiaro segnale di disgusto consegnato oggi ai fascisti di Futuro Nazionale, annunciamo il nostro programma: giovedì 23 aprile saremo alla Federico II per un dibattito verso le manifestazioni del 24 e del 25 aprile: venerdì chiariremo ai fascisti di remigrazione che non sono i benvenuti, mentre sabato ribadiremo nuovamente le radici sanamente antifasciste della nostra Napoli. Cari camerati dell'internazionale nera: girate al largo dalla nostra città".
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La targhetta esterna con il logo e la scritta Futuro nazionale sono stati imbrattati con della vernice rossa e, pochi centimetri più in basso, è stato posizionato un adesivo con la scritta "Vannacci a Napoli? 'O c...o già o tenimme", accompagnata dalla sigla "Napoli antifascista". Un gesto che accende ancora di più il clima già teso in vista dell'evento in programma venerdì 24 aprile, quando sarà presentata la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione.