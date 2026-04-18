Fabio Fazio, Giannini e gli altri nomi: la sinistra sta per prendersi la Rai

«Guai a te se mi citi...». La Rai sarà pure malmessa, come va di moda affermare, ma nessuno tiene a bruciarsi o a inimicarsela. Le fonti, interne e collaterali, ti dicono tutto quel che sanno, e forse anche di più, ma il patto di sangue prevede l’anonimato. Quello che mette d’accordo tutti è che, come insegnavano i democristiani, che l’hanno dominata per decenni, la tv di Stato «preconizza le svolte del Paese». E siccome dopo il referendum sulla giustizia è iniziato a spirare un vento giallorosso, ecco che le canne da fuoco dell’informazione pubblica hanno iniziato a piegarsi, con inclinazione deferente, in quella direzione.

I maligni sostengono che Giuseppe Conte abbia la fila di giornalisti davanti come neanche quando era premier. Pure Elly Schlein, non di rado snobbata dalla stampa progressista, gode di un’insolita popolarità. Quanto a Roberto Natale, l’ex portavoce di Laura Boldrini approdato nel consiglio d’amministrazione Rai grazie a M5S e Avs, è sempre stato uno che «nell’azienda pesa», raccontano, e ora è stato promosso alla categoria pesi massimi.

La notizia è che poco dopo il referendum Schlein è ricomparsa negli studi Rai, che normalmente snobbava, ricambiata, preferendo il salotto di La7. Segnale di una volontà di futura presa di potere da parte della segretaria dem oppure omaggio preventivo a chi un domani potrebbe comandare? Nel dubbio, pezzi da novanta di viale Mazzini si sono scomodati per salutarla, malgrado l’orario non agevole e il tratto di strada tra gli studi televisivi e il palazzo del potere. Una processione bipartisan.

Come quella che ha visto insospettabili accomodarsi, senza addormentarsi, lunedì scorso al Tempio di Adriano per assistere alla presentazione del libro di Giuseppe Conte, che si è fatto intervistare da Giovanni Floris. Anche questo un messaggio subliminale del potere giallorosso? Del tipo: ragazzi, vi voglio tutti come quelli di La7. Di certo non tutto il mondo del centrodestra ha gradito la sfilata e c’è chi ha preso nota dei nomi...

A proposito di nomi, conviene iniziare a farli. La storia racconta che nell’anno prima del voto in Rai non si muove nulla e la contingenza particolare rafforza la tradizione. Unica cosa che potrebbe far saltare lo schema, l’approvazione della riforma della tv pubblica, che l’Europa ci chiede. Voci dicono che potrebbe avvenire già a luglio, e da essa discenderebbero la nomina di nuove direzioni e nuovo cda, che resterebbero in carica quattro anni. Sarebbe un modo per il centrodestra di blindare la tv pubblica indipendentemente dall’esito elettorale. Ipotesi suggestiva ma poco probabile. Non tira aria, anche perché i vertici dovrebbero essere nominati dal Parlamento, a eccezione dell’indicazione del direttore generale da parte del ministero dell’Economia, a cui Giancarlo Giorgetti non rinuncia, visto che è il suo dicastero a finanziare l’azienda.