Tutte le balle della sinistra contro il governo (e l'eclatante caso-Vespa)

Martellare, colpire, ferire, infangare, lordare, screditare e anche mentire, perché no. Dopo il referendum il fronte progressista-immobilista (quelli che: solo noi al potere e nessun altro) si sta accanendo con rinnovato vigore contro il governo, la maggioranza, ministri e sottosegretari. La parola d’ordine è attaccarsi a tutto, anche allo scontrino del caffè del bar di famiglia di Claudia Conte. L’altra parola d’ordine è usare la post-verità e raccontare fatti mai accaduti, ma solo ipotizzati, purché funzionali al racconto delle opposizioni. Non sono più appagati dalle critiche feroci a Trump: dall’accusa di essere bullo si è passati con disinvoltura a dargli del matto. Del resto lui rappresenta a pieno il “colpevole perfetto” dell’analisi di Pascal Bruckner: addossare a lui tutte le colpe dell’Occidente votato all’autodistruzione. Ma questo non basta più.

Così il plotone d’esecuzione mediatico mette nel mirino ogni giorno qualcuno. Si parte col selfie di Meloni con un signore, Gioacchino Amico, che proverebbe opachi legami di FdI con la mafia. Si tira in ballo Giorgio Mulè (candidato a guidare il gruppo di Forza Italia alla Camera) con una intercettazione di diversi anni fa per inserire anche l’esponente azzurro nel “registro degli infangati” dove vengono subito iscritti anche Carlo Fidanza e Paola Frassinetti. Il primo perché Amico gli aveva organizzato un aperitivo elettorale (con otto persone), la seconda perché la sua segretaria avrebbe fatto la tessera all’uomo dei Senese che però all’epoca non si sapeva fosse l’uomo dei Senese. Ma la macchina o macchinetta del fango gira alla massima velocità e se ne sente il rimbombo (il famoso “No che rimbomba” evocato da Renzi) in tutte le redazioni. Bisogna incalzare Meloni, mettere i suoi all’angolo, farle sentire il fiato sul collo di girotondi approntati per preparare il terreno all’avvento delle sinistre.