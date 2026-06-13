Vannacci, il giorno è arrivato: riunisce i soldati, cosa diventerà davvero Futuro Nazionale

Il giorno è arrivato. Si svolgerà oggi e domani, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, l’assemblea costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci darà il via ai lavori stamattina e terrà il suo intervento conclusivo intorno alle 12 di domenica. Tra delegati e ospiti, fanno sapere da Fn, ci sarà il «tutto esaurito» con 1.700 persone attese.

Il generale, in vista del congresso che terrà a battesimo alla sua creatura politica, che al momento conta una truppa in Parlamento di otto deputati, aveva invitato nelle scorse settimane tutti i leader di partito ma, secondo quanto viene referito, al momento non è arrivata nessuna risposta. I lavori della costituente saranno a porte chiuse e sono previsti due punti stampa di Vannacci, oggi alle 10.45 e domani alle 9.30. E però, ora che si arriva finalmente al gran giorno, purtroppo sul programma di Futuro Nazionale è ancora buio fitto. A parte, ovviamente, le idee espresse da Vannacci nel suo libro, Il mondo al contrario, nei suoi interventi al Parlamento Ue e nelle sue interviste. Idee che però sono piuttosto vaghe e di sicuro non sufficienti per dare corpo a un progetto politico che ha l’ambizione di diventare determinante a livello nazionale.